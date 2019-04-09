Джоли требует от Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)

Анджелина Джоли хочет отсудить у Брэда Питта 400 миллионов

Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой. Об этом пишут американские таблоиды.

По информации издания Hollywood Life, и 43-летняя Джоли, и 55-летний Питт сами мечтают о том, чтобы их бракоразводный процесс, который длится уже почти три года, поскорее завершился. Но если с опекой над детьми голливудские звезды уже более-менее разобрались, то совместно нажитым состоянием делиться никто из экс-супругов не намерен. А это, на минуточку, около $400 млн!

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)

Сейчас эти деньги адвокаты упорно делят в суде. При этом, говорят источники из окружения звезды фильма "Малефисента", Анджелина бьется чуть ли не за каждый цент. Почему? Просто актриса уверена, что она пожертвовала ради Питта своей собственной кинокарьерой. Поэтому она настойчиво требует, чтобы этот "нюанс" был учтен при разделе их состояния.

"Энджи считает, что очень часто откладывала свою личную карьеру, чтобы Брэд мог заниматься проектами, которые его увлекали", - рассказал собеседник Hollywood Life.

Джоли, которая недавно закрутила роман с голливудской звездой, считает, что в значительной степени именно благодаря ей Питт добился ошеломляющего успеха и заработал такое огромное состояние, пока звездная пара состояла в браке.

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)

"Теперь, когда между ними все кончено, она просто хочет, чтобы все было поделено справедливо. Для этого, однако, требуется больше времени, чем она ожидала. Она не пытается усложнить отношения с Брэдом, ведь понимает его разочарование. Но она просто пытается защитить себя и детей", - резюмировал источник.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли сделала признание о своих детях.