13-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта готується до зміни статі

Дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змінить стать (фото: колаж РБК-Україна)

Донька Анджеліни Джолі всерйоз вирішила стати хлопчиком

Дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта 13-річна Шайло ніколи не відчувала себе дівчинкою. Тому у віці 12 років за підтримки батьків, почала приймати гормони, щоб змінити свою зовнішність у відповідності зі своєю ідентифікацією. Про це повідомляє La Nacion.

Ще в 2010 році, коли Шайло було всього 3 роки, Джолі розповіла про особливості самосприйняття дочки. За її словами, вона любила одягатися, як хлопчик і хотіла бути хлопчиком, тому їй навіть зробили відповідну зачіску.

Усміхнена Шайло (фото: GettyImages)

Варто зазначити, що Шайло - перша біологічна дитина Джолі та Пітта. Актриса також народила близнят Нокса і Вів'єн (10 років) від зоряного чоловіка. Інші діти - 17-річний Меддокс, 15-річний Пакс і 14-річна Захара були усиновлені. Після розлучення Пітт продовжує бачитися з дітьми.

Анджеліна Джолі з дітьми (фото: GettyImages)

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі вирішила позбавити своїх дітей спадщини. Голлівудська актриса планує викреслити із заповіту п'ятьох дітей, залишивши все своє майно старшому сину Меддоксу.

Нагадаємо, що Джолі вимагає від Пітта компенсацію за те, що пожертвувала заради нього своєю кар'єрою. Актриса вважає, що дуже часто відкладала свою кар'єру, щоб Пітт міг займатися проектами, які йому до душі.