13-летний школьник из Киева создал устройство, которое помогает бороться с COVID-19 (видео)

Маленький вундеркинд Платон Большаков не разговаривал до четырех лет, логопеды решить проблему не могли, и тогда мама ребенка по советам специалистов начала развивать мелкую моторику рук сына. Это должно было помочь "разговорить" мальчика. Женщина покупала горы детского конструктора, и часами они вместе что-то мастерили - собирали и разбирали.

И вот в итоге юный талант - золотой призер международной детской олимпиады изобретателей, которая прошла в Малайзии. Причем Платон дважды подавал свое изобретение на олимпиаду и дважды получал медали.

Мальчик учится в Малой академии наук Киева. По словам преподавателя, на конкурсе были очень удивлены, когда узнали, что автором лучшего изобретения был ученик 8 класса - на соревнования подавали работы более старшие ребята, но те были далеко не такие интересные и качественные.

Кроме робототехники, Платон занимается музыкой (играет на пианино), рисует картины, занимается программированием. День у мальчика расписан по часам, а все организовать помогает мама.

Как отметил юный изобретатель, за время каникул он планирует усовершенствовать своего победоносного робота, и изобретение станет крупнее в семь раз.

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Как рассказывают в Киевской МАН о своем талантливом лицеисте, Платон пришел в академию в прошлом году, и записался сразу в две секции:

"Технологические процессы и перспективные технологии" в научной лаборатории криогенной техники кафедры Общей и теоретической физики Физико-математического факультета КПИ им. Игоря Сикорского;

"Электроника и приборостроение" на кафедре электронных устройств и систем факультета электроники КПИ - тут мальчик и сконструировал своего робота-дезинфектора.

Киевский восьмиклассник Платон Большаков изобрел робота для проведения дезинфекции, и победил с ним на Олимпиаде в Малайзии (фото: kman.org.ua)