Проект украинцев победил в крупнейшем конкурсе NASA: облегчит колонизацию Солнечной системы

Украинские инженеры FireWay стали победителями конкурса от NASA (фото: скриншот)

Украинские изобретатели стали победителями в номинации Best Use of Technology (технологии) в крупнейшем в мире хакатоне - международном конкурсе NASA. Команда из шести молодых инженеров, физиков, астрономов и энтузиастов космоса из Днепра FireWay представили проект универсального космического коннектора (USC - Universal Space Connector) для дозаправки спутников на орбите жидкостью, газом и электроэнергией.

Всего на конкурс было представлено 2303 проекта от 26 тысяч участников из почти 150 стран. Об этом говорится на сайте NASA Space Apps Challenge.

Для 3D-моделирования универсального коннектора украинцы использовали SolidWorks, а прототип напечатали на 3D-принтере из PLA-пластика.

Как указывается в резюме к проекту, стоимость строительства среднего спутника связи обходится в около 300 миллионов долларов, примерно 100 миллионов долларов идет на запуск, а срок работы составляет около 15 лет. Когда топливо израсходовано полностью, спутник не может удерживать орбиту и начинает дрейфовать, теряя связь и становясь бесполезным. Так, заправка позволит продлить жизненный цикл спутника, что позволит компаниям и правительствам сэкономить деньги на разработке и запуске замен.

Также отмечается, что универсальный коннектор может быть использован для соединения модулей космических станций или для сборки на орбите космических кораблей.

Кроме того, USC в будущем можно использовать для межпланетных АЗС, что облегчит процессы колонизации нашей Солнечной системы.

Видео: Демо проекта универсального космического коннектора от команды украинских изобретателей FireWay

В состав команды FireWay входят: Елена Компаниец, Максим Копистко, Иван Гришко, Кирилл Андриец, Дмитрий Иванник и Роман Малькевич.

Команда изобретателей из Украины FireWay (фото: dniprograd.org)

