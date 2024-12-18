13 крутих ігор на ПК і консолі для різдвяної атмосфери

Святковий сезон - це час чарівництва, затишку і, звісно, веселих ігор. Якщо ви хочете додати різдвяного настрою до своїх ігрових сесій, існує ціла низка ігор, які перенесуть вас у світ зимових чудес і новорічного настрою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Gamerant , присвячений відеоіграм.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Платформи: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales - це гра про супергероя Майлза Моралеса, який захищає Нью-Йорк від лиходіїв під час Різдва. Гра є спін-оффом Marvel's Spider-Man і слугує гарним введенням у головного героя, покращуючи бойову та навігаційну механіку порівняно з попередньою грою.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (фото: Gamerant)

Parasite Eve

Платформи: PS1

Parasite Eve - це RPG, яка поєднує елементи Final Fantasy і Resident Evil. Гравці керують детективом Айєю Бреа, яка має розслідувати містичні події в Нью-Йорку, де всі, окрім неї, охоплені вогнем, і врятувати Різдво.

Parasite Eve (фото: Gamerant)

Batman: Arkham Origins

Платформи: Nintendo Wii U, ПК, PlayStation 3, Xbox 360

Batman: Arkham Origins - приквел до Arkham City, який використовує ту саму мапу з різдвяним оформленням і змінами, що створюють унікальну атмосферу.

Напередодні Різдва Готем-сіті стає зоною бойових дій, коли Чорна Маска наймає вбивць для знищення Бетмена. Гра залишається хорошою, хоча й не досягає рівня Arkham Asylum і Arkham City.

Batman: Arkham Origins (фото: Gamerant)

Tom Clancy's The Division

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Події Tom Clancy's The Division відбуваються в Нью-Йорку, охопленому вірусом у період святкових підготовок. Гравці виступають у ролі елітного спецпризначенця, який відновлює порядок у засніженому місті. Хоча гра вже поступається своєму сиквелу, вона залишається хорошим шутером із цікавим сетингом.

Tom Clancy's The Division (фото: Gamerant)

The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge

Платформи: PS2, Xbox (Original)

"Помста Угі" - гра, натхненна фільмом "Кошмар перед Різдвом", у якій Джек Скеллінгтон знову має запобігти захопленню Різдва Угі Бугі.

Розроблена Capcom, гра поєднує елементи hack-and-slash і натхненна Devil May Cry, надаючи яскраву атмосферу і знайомих персонажів, хоча бої можуть здатися дещо незрілими.

The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge (фото: Gamerant)

Saints Row 4: How The Saints Save Christmas

Платформи: PS4 , PS3, Xbox One, Xbox 360, Switch, ПК, Stadia

Saints Row 4 - гра з відкритим світом, відома своїми веселощами та надздібностями, отримує різдвяний відтінок у DLC "Як Святі рятують Різдво", де гравці повинні врятувати Санту, додаючи до гри недолугу та кумедну концепцію.

Saints Row 4: How The Saints Save Christmas (фото: Gamerant)

Yakuza

Платформи: ПК, PS3, PS4, Xbox One

У серії Yakuza Різдво слугує фоном для деяких ігор, таких як Yakuza 0 і Yakuza Kiwami. У Yakuza 5 є навіть сюжетний елемент, де персонаж Саедзіма вбирається Сантою і б'ється з головорізами, які полюють на нього, що додає святкового настрою в гру.

Yakuza (фото: Gamerant)

Daze Before Christmas

Платформи: Sega Genesis, SNES

Daze Before Christmas - це платформер 90-х, де Санта має повернути вкрадені злою версією себе різдвяні подарунки. Попри свою простоту, гра виділяється цікавою концепцією і варта уваги, навіть якщо вона не є класикою.

Daze Before Christmas (фото: Gamerant)

Shenmue

Платформи: ПК, PS4, Sega Dreamcast, Xbox One

Shenmue - одна з найвпливовіших ігор усіх часів. Гра не повністю присвячена Різдву, але саме свято відображене з таким блиском, що його варто пережити саме по собі.

Shenmue (фото: Gamerant)

Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage

Платформи: ПК

Viscera Cleanup Detail - гра, в якій гравці прибирають наслідки боїв. Один із DLC, Santa's Rampage, пропонує незвичайне завдання - очистити територію після кривавої події за участю Санта-Клауса, що додає ексцентричного різдвяного настрою.

Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage (фото: Gamerant)

Bayonetta 2

Платформи: Switch, Nintendo Wii U

Bayonetta 2 починається з різдвяних покупок Байонетти, але сама гра не зосереджена на Різдві. Це стильна hack-and-slash гра, яка підриває очікування, б'ючись з ангелами, і додає елементи доступності порівняно з попередньою частиною.

Bayonetta 2 (фото: Gamerant)

Metal Gear 2: Solid Snake

Платформи: ПК, PS2, PS3, PS Vita, Xbox 360, Xbox One

Metal Gear 2: Solid Snake відбувається напередодні Різдва, коли головний герой вирушає до Занзібарленду, щоб зупинити ядерну атаку мехів. Гра затьмарювалася популярнішими частинами серії, але залишається важливим релізом у жанрі стелс.

Metal Gear 2: Solid Snake (фото: Gamerant)

Special Mention: Dead Rising 4

Платформи: ПК, PS4, Xbox One

Dead Rising 4 відбувається після Різдва, з різдвяними прикрасами в покинутому місті, що створюють святкову атмосферу. Гра вважається слабшою за попередні частини серії, але все ще пропонує веселий і безглуздий геймплей із персонажем Френком Вестом.

Special Mention: Dead Rising 4 (фото: Gamerant)