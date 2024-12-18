13 крутых игр на ПК и консоли для рождественской атмосферы

Праздничный сезон - это время волшебства, уюта и, конечно, веселых игр. Если вы хотите добавить рождественского настроения в свои игровые сессии, существует целый ряд игр, которые перенесут вас в мир зимних чудес и новогоднего настроя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Gamerant , посвященный видеоиграм.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales - это игра про супергероя Майлза Моралеса, который защищает Нью-Йорк от злодеев во время Рождества. Игра является спин-оффом Marvel's Spider-Man и служит хорошим введением в главного героя, улучшая боевую и навигационную механику по сравнению с предыдущей игрой.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (фото: Gamerant)

Parasite Eve

Платформы: PS1

Parasite Eve - это RPG, которая сочетает элементы Final Fantasy и Resident Evil. Игроки управляют детективом Айей Бреа, которая должна расследовать мистические события в Нью-Йорке, где все, кроме нее, охвачены огнем, и спасти Рождество.

Parasite Eve (фото: Gamerant)

Batman: Arkham Origins

Платформы: Nintendo Wii U, ПК, PlayStation 3, Xbox 360

Batman: Arkham Origins - приквел к Arkham City, который использует ту же карту с рождественским оформлением и изменениями, создающими уникальную атмосферу.

В канун Рождества Готэм-сити становится зоной боевых действий, когда Черная Маска нанимает убийц для уничтожения Бэтмена. Игра остается хорошей, хотя и не достигает уровня Arkham Asylum и Arkham City.

Batman: Arkham Origins (фото: Gamerant)

Tom Clancy’s The Division

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Tom Clancy's The Division происходит в Нью-Йорке, охваченном вирусом в период праздничных подготовок. Игроки выступают в роли элитного спецназа, восстанавливающего порядок в заснеженном городе. Хотя игра уже уступает своему сиквелу, она остается хорошим шутером с интересным сеттингом.

Tom Clancy’s The Division (фото: Gamerant)

The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge

Платформы: PS2, Xbox (Original)

"Месть Уги” - игра, вдохновленная фильмом "Кошмар перед Рождеством", в которой Джек Скеллингтон снова должен предотвратить захват Рождества Уги Буги.

Разработанная Capcom, игра сочетает элементы hack-and-slash и вдохновлена Devil May Cry, предоставляя яркую атмосферу и знакомых персонажей, хотя бои могут показаться несколько незрелыми.

The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge (фото: Gamerant)

Saints Row 4: How The Saints Save Christmas

Платформы: PS4 , PS3, Xbox One, Xbox 360, Switch, ПК, Stadia

Saints Row 4 - игра с открытым миром, известная своим весельем и сверхспособностями, получает рождественский оттенок в DLC "Как Святые спасают Рождество", где игроки должны спасти Санту, добавляя в игру нелепую и забавную концепцию.

Saints Row 4: How The Saints Save Christmas (фото: Gamerant)

Yakuza

Платформы: ПК, PS3, PS4, Xbox One

В серии Yakuza Рождество служит фоном для некоторых игр, таких как Yakuza 0 и Yakuza Kiwami. В Yakuza 5 есть даже сюжетный элемент, где персонаж Саэдзима наряжается Сантой и сражается с головорезами, охотящимися на него, что добавляет праздничного настроения в игру.

Yakuza (фото: Gamerant)

Daze Before Christmas

Платформы: Sega Genesis, SNES

Daze Before Christmas - это платформер 90-х, где Санта должен вернуть украденные злой версией себя рождественские подарки. Несмотря на свою простоту, игра выделяется интересной концепцией и стоит внимания, даже если она не является классикой.

Daze Before Christmas (фото: Gamerant)

Shenmue

Платформы: ПК, PS4, Sega Dreamcast, Xbox One

Shenmue - одна из самых влиятельных игр всех времен. Игра не полностью посвящена Рождеству, но сам праздник запечатлен с таким блеском, что его стоит пережить сам по себе.

Shenmue (фото: Gamerant)

Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage

Платформы: ПК

Viscera Cleanup Detail - игра, в которой игроки убирают последствия сражений. Один из DLC, Santa's Rampage, предлагает необычное задание - очистить территорию после кровавого происшествия с участием Санта-Клауса, что добавляет эксцентричного рождественского настроения.

Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage (фото: Gamerant)

Bayonetta 2

Платформы: Switch, Nintendo Wii U

Bayonetta 2 начинается с рождественских покупок Байонетты, но сама игра не сосредоточена на Рождестве. Это стильная hack-and-slash игра, которая подрывает ожидания, сражаясь с ангелами, и добавляет элементы доступности по сравнению с предыдущей частью.

Bayonetta 2 (фото: Gamerant)

Metal Gear 2: Solid Snake

Платформы: ПК, PS2, PS3, PS Vita, Xbox 360, Xbox One

Metal Gear 2: Solid Snake происходит в канун Рождества, когда главный герой отправляется в Занзибарленд, чтобы остановить ядерную атаку мехов. Игра затмевалась более популярными частями серии, но остается важным релизом в жанре стелс.

Metal Gear 2: Solid Snake (фото: Gamerant)

Special Mention: Dead Rising 4

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

Dead Rising 4 происходит после Рождества, с рождественскими украшениями в заброшенном городе, создающими праздничную атмосферу. Игра считается слабее предыдущих частей серии, но все еще предлагает веселый и бессмысленный геймплей с персонажем Фрэнком Уэстом.

Special Mention: Dead Rising 4 (фото: Gamerant)