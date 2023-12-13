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13 грудня: яке свято, чому цей день особливий і що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

13 грудня християни в Україні відзначають день пам'яті мучеників Євстратія, Оксентія, Євгена, Мардарія та Ореста. А також День Андрія Первозванного за старим календарем.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Ці святі постраждали за Віру у IV столітті у Севастії (центральна частина Малої Азії, історична Мала Вірменія). У народі свято відоме під назвою Євстратієв день, а ще - Відьмини посиденьки.

У цю дату наші предки гадали про погоду на цілий рік, дотримувалися низки правил для захисту від зла та невдач. Також були повір'я про можливість зцілити будь-які хвороби, навіть найскладніші.

Що категорично не можна робити сьогодні

  • Строго забороняється лаятись і поганословити, інакше на голову може впасти відьма.
  • Не можна залишати віник і мітлу на вулиці на видному місці, бо відьма вкраде її і зможе влаштувати хуртовину і приховати сонце.
  • Вважалося дуже поганою прикметою запрягати в сани білого коня, інакше можна привезти до будинку покійника.
  • Якщо дати свій одяг іншій людині, можна віддати щастя у чужі руки.
  • Для захисту від нечисті в будинку повертали пічну заслінку, встромляли біля порога серп і залишали гостру сокиру біля дверей.
  • На початку нової важливої справи цей день вважався несприятливим.

Головні прикмети

  • Яка погода на Євстрата, такою буде й у січні.
  • Якщо спостерігати погоду з Євстрата 12 днів - дізнаєшся погоду на всі 12 місяців року.
  • Якщо птахи сьогодні в небі неспокійні, то незабаром буде хуртовина.
  • Якщо сьогодні сонце у небі тьмяно світить і хмарами приховано, то незабаром вдарять морози.

Хтось святкує день ангела: Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.

 

Читайте також, чи будуть у грудні українці додаткові вихідні.

До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.

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