13 грудня: яке свято, чому цей день особливий і що категорично не можна робити

13 грудня християни в Україні відзначають день пам'яті мучеників Євстратія, Оксентія, Євгена, Мардарія та Ореста. А також День Андрія Первозванного за старим календарем.
Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Ці святі постраждали за Віру у IV столітті у Севастії (центральна частина Малої Азії, історична Мала Вірменія). У народі свято відоме під назвою Євстратієв день, а ще - Відьмини посиденьки.
У цю дату наші предки гадали про погоду на цілий рік, дотримувалися низки правил для захисту від зла та невдач. Також були повір'я про можливість зцілити будь-які хвороби, навіть найскладніші.
Хтось святкує день ангела: Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.
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До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.