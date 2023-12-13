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13 декабря: какой праздник, почему этот день особенный и что категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

13 декабря христиане в Украине отмечают день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. А также День Андрея Первозванного по старому календарю.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Эти святые пострадали за Веру в IV веке в Севастии (центральная часть Малой Азии, историческая Малая Армения). В народе праздник известен под названием Евстратиев день, а еще - Ведьмины посиделки.

В эту дату наши предки гадали о погоде на целый год, соблюдали ряд правил для зашиты от зла и неудач. Также бытовали поверья о возможности исцелить любые болезни, даже самые сложные.

Что категорически нельзя делать сегодня

  • Строго запрещается ругаться и сквернословить, иначе на голову может упасть ведьма.
  • Нельзя оставлять веник и метлу на улице на видном месте, а то ведьма украдет ее и сможет устроить метель и скрыть солнце.
  • Считалось очень дурной приметой запрягать в сани белую лошадь, иначе можно привезти в дом покойника.
  • Если дать свою одежду другому человеку, можно отдать счастье в чужие руки.
  • Для защиты от нечисти в доме поворачивали печную заслонку, втыкали возле порога серп и оставляли остро наточенный топор у дверей.
  • Для начала нового важного дела этот день считался неблагоприятным.

Главные приметы 

  • Какая погода на Евстрата, такая будет и в январе.
  • Если наблюдать за погодой с Евстрата 12 дней - узнаешь погоду на все 12 месяцев года.
  • Если птицы сегодня в небе беспокойные, значит скоро будет метель.
  • Если в Евстратий день солнце в небе тускло светит и облаками скрыто, то скоро ударят морозы.

Кто празднует день ангела: Василий, Владимир, Герман, Евгений, Иван, Николай, Яков, Анастасия, Люция.

 

Читайте также, будут ли в декабре украинцы дополнительные выходные.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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