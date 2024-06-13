13 червня: яке церковне свято сьогодні, чому треба їсти гречку

Сьогодні, 13 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої мучениці Акилини та святкують велике свято Вознесіння Господнє за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свята Акилина, також відома як Килина або Кулина, жила в III столітті в місті Бібла на Фінікійському узбережжі. Вона була з родини, відомою своєю заможністю та вірою у Христа . Від самого дитинства мати виховувала Акилину з любов'ю до Христа, і вже з раннього віку дівчинка намагалася привертати своїх ровесників до християнства.
Глава міста дізнався про її діяльність і привів її перед самого імператора. Акилину піддавали жорстоким катуванням, але її поранення негайно зціляв Господь. Тоді язичники вирішили відрубати їй голову. Потім мощі Акилини були перенесені до Константинополя, де збудували храм на її честь.
Акилина Фінікійська (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Натомість рекомендується подавати на обід страви з гречки, бо вважається, що ця крупа сприятиме поліпшенню фінансового стану сім'ї.
Цього дня забобони радять збиратися за великим столом усією родиною та запрошувати друзів до столу.
Сьогодні іменини святкують: Іван, Данило, Пелагея, Олександр, Дмитро, Ян, Сава, Акіліна, Яків, Ганна, Антоніна, Андрій, Олександра.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати Вознесение Господне за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.