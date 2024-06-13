13 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно есть гречку

Сегодня, 13 июня, праздник - православные украинцы чтят память святой мученицы Акилины и празднуют великий праздник Вознесения Господня по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая Акилина, также известная как Акулина или Кулина, жила в III веке в городе Библа на Финикийском побережье. Она была из семьи, известной своей состоятельностью и верой во Христа. С самого детства мать воспитывала Акилину с любовью к Христу, и уже с раннего возраста девочка пыталась привлекать своих ровесников в христианство.
Глава города узнал ее деятельность и привел ее перед самого императора. Акилину подвергали жестоким пыткам, но ее ранение немедленно исцелял Господь. Тогда язычники решили отрубить ей голову. Затем мощи Акилины были перенесены в Константинополь, где построили храм в ее честь.
Акилина Финикийская (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Вместо этого рекомендуется подавать на обед блюда из гречки, поскольку считается, что эта крупа будет способствовать улучшению финансового состояния семьи.
В этот день предрассудки советуют собираться за большим столом всей семьей и приглашать друзей к столу.
Сегодня именины празднуют: Иван, Даниил, Пелагея, Александр, Дмитрий, Ян, Савва, Акилина, Яков, Анна, Антонина, Андрей, Александра .
По гороскопу люди, которые родились сегодня -Близнецы .
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать Вознесение Господне по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.