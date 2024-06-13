13 червня: яке церковне свято сьогодні, чому треба їсти гречку

Сьогодні, 13 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої мучениці Акилини та святкують велике свято Вознесіння Господнє за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Акилина, також відома як Килина або Кулина, жила в III столітті в місті Бібла на Фінікійському узбережжі. Вона була з родини, відомою своєю заможністю та вірою у Христа . Від самого дитинства мати виховувала Акилину з любов'ю до Христа, і вже з раннього віку дівчинка намагалася привертати своїх ровесників до християнства.

Глава міста дізнався про її діяльність і привів її перед самого імператора. Акилину піддавали жорстоким катуванням, але її поранення негайно зціляв Господь. Тоді язичники вирішили відрубати їй голову. Потім мощі Акилини були перенесені до Константинополя, де збудували храм на її честь.

Акилина Фінікійська (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 13 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

заборонено пліткувати, сваритися з кимось чи нудьгувати

не можна виходити з дому після заходу сонця

не рекомендується робити будь-які пропозиції щодо роботи, щоб уникнути вигляду непрофесіоналізму

не треба займатися сьогодні важкою фізичною працею, оскільки це може погіршити стан здоров'я

Натомість рекомендується подавати на обід страви з гречки, бо вважається, що ця крупа сприятиме поліпшенню фінансового стану сім'ї.

Народні прикмети і традиції цього дня

собаки катаються по траві - очікуйте негоди

на заході сонця багато павуків на павутині - до посушливих днів

багато мошок - варто очікувати хорошу погоду

бджоли в полі з самого ранку - на підході сонячний день

вночі багато зірок у небі - буде великий врожай грибів та ягід

сильна злива - наближення похолодання

спека - буде про холодна зима

Цього дня забобони радять збиратися за великим столом усією родиною та запрошувати друзів до столу.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Данило, Пелагея, Олександр, Дмитро, Ян, Сава, Акіліна, Яків, Ганна, Антоніна, Андрій, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: