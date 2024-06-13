13 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно есть гречку

Сегодня, 13 июня, праздник - православные украинцы чтят память святой мученицы Акилины и празднуют великий праздник Вознесения Господня по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Акилина, также известная как Акулина или Кулина, жила в III веке в городе Библа на Финикийском побережье. Она была из семьи, известной своей состоятельностью и верой во Христа. С самого детства мать воспитывала Акилину с любовью к Христу, и уже с раннего возраста девочка пыталась привлекать своих ровесников в христианство.

Глава города узнал ее деятельность и привел ее перед самого императора. Акилину подвергали жестоким пыткам, но ее ранение немедленно исцелял Господь. Тогда язычники решили отрубить ей голову. Затем мощи Акилины были перенесены в Константинополь, где построили храм в ее честь.

Акилина Финикийская (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 13 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

запрещено сплетничать, ссориться с кем-то или скучать

нельзя выходить из дома после заката

не рекомендуется делать какие-либо предложения по работе, чтобы избежать вида непрофессионализма

не нужно заниматься сегодня тяжелым физическим трудом, поскольку это может ухудшить состояние здоровья

Вместо этого рекомендуется подавать на обед блюда из гречки, поскольку считается, что эта крупа будет способствовать улучшению финансового состояния семьи.

Народные приметы и традиции этого дня

собаки катаются по траве - ждите непогоды

на закате много пауков на паутине - до засушливых дней

много мошек - стоит ожидать хорошую погоду

пчелы в поле с самого утра - на подходе солнечный день

ночью много звезд в небе - будет большой урожай грибов и ягод

сильный ливень - приближение похолодания

жара - будет о холодной зиме

В этот день предрассудки советуют собираться за большим столом всей семьей и приглашать друзей к столу.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Даниил, Пелагея, Александр, Дмитрий, Ян, Савва, Акилина, Яков, Анна, Антонина, Андрей, Александра .

По гороскопу люди, которые родились сегодня -Близнецы .

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: