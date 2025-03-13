13 березня: яке сьогодні церковне свято і що не можна робити

Що за церковне свято сьогодні

13 березня православна церква святкує день пам'яті святителя Никифора Царгородського (Константинопольського). Він народився в Константинополі в родині імператорського секретаря. Сам Никифор був наближеним до імператриці Ірини (797–802) і взяв активну участь у роботі Сьомого Вселенського собору, який відновив шанування ікон.

Після цього він усамітнився в Мидикийському монастирі, хоча чернечий постриг прийняв не відразу. У 806 році, після смерті патріарха Тарасія, його обрали новим Константинопольським патріархом.

Никифор був непохитним захисником іконопочитання, що призвело до конфлікту з імператором-іконоборцем Львом Вірменином (813–820). У 815 році його було усунуто з патріаршої кафедри та заслано до монастиря святого Феодора на березі Босфору. У вигнанні він провів решту життя, продовжуючи захищати православну віру, і помер у 828 році.

У 847 році відбулося диво - були знайдені нетлінні мощі святителя. Їх урочисто перенесли з острова Проконніс до Константинополя, де спочатку на день розмістили в храмі Святої Софії, а потім перенесли до храму Святих Апостолів.

Що не можна робити 13 березня

У цей день, згідно з віруваннями наших предків, суворо заборонялося заливати вогонь водою, кидати у багаття волосся з гребеня та плювати в піч. Вважалося, що такі дії можуть розгнівити вогняну стихію і накликати біду.

Також біля печі слід було поводитися спокійно - не сваритися, не сперечатися та не говорити надто голосно, щоб не потривожити дух вогню.

Крім того, цього дня не можна було лихословити та з’ясовувати стосунки, адже погані слова могли накликати неприємності. Вирушати до лісу без нагальної потреби теж не радили, оскільки вірили, що природа цього дня особливо чутлива до втручання людини.

Під забороною було й завдавання шкоди рослинам чи тваринам, адже це могло розгнівити сили природи та принести негаразди.

Якщо дитина народилася 13 березня, то вважалося, що вона буде сильною як ведмідь (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 13 березня

Наші предки вірили, що природа цього дня дає підказки про майбутню погоду. Зокрема, вважалося:

Якщо 13 березня йде дощ, то літо буде дощовим.

Повне танення снігу та льоду означає, що сильних снігопадів більше не буде.

Тепла та безвітряна ніч передвіщає теплий березень.

Велика кількість бурульок на дахах цього дня віщує багатий урожай.

Якщо річки розливаються та спостерігається повноводдя, весна буде дощовою.

У народі вірили, що діти, народжені 13 березня, будуть сильними, як ведмідь. Саме в цей період могутній звір починає прокидатися від зимової сплячки, тож вважалося, що він передає свою силу новонародженим.

У кого День ангела 13 березня

13 березня іменини відзначають Михайло, Микола, Олександр, Григорій, Христина.

Людям, які народилися цього дня, покровительствує олівін - камінь, що символізує впевненість і щастя. Його здавна носили як оберіг, який захищає родину від сварок і розчарувань.

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