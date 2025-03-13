13 марта: какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать

Что за церковный праздник сегодня

13 марта православная церковь празднует день памяти святителя Никифора Царьградского (Константинопольского). Он родился в Константинополе в семье императорского секретаря. Сам Никифор был приближенным к императрице Ирине (797-802) и принял активное участие в работе Седьмого Вселенского собора, который восстановил почитание икон.

После этого он уединился в Мидикийском монастыре, хотя монашеский постриг принял не сразу. В 806 году, после смерти патриарха Тарасия, его избрали новым Константинопольским патриархом.

Никифор был непоколебимым защитником иконопочитания, что привело к конфликту с императором-иконоборцем Львом Армянином (813-820). В 815 году он был смещен с патриаршей кафедры и сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора. В изгнании он провел остаток жизни, продолжая защищать православную веру, и умер в 828 году.

В 847 году произошло чудо - были обретены нетленные мощи святителя. Их торжественно перенесли с острова Проконнис в Константинополь, где сначала на день разместили в храме Святой Софии, а затем перенесли в храм Святых Апостолов.

Что нельзя делать 13 марта

В этот день, согласно верованиям наших предков, строго запрещалось заливать огонь водой, бросать в костер волосы с гребня и плевать в печь. Считалось, что такие действия могут разгневать огненную стихию и навлечь беду.

Также у печи следовало вести себя спокойно - не ссориться, не спорить и не говорить слишком громко, чтобы не потревожить дух огня.

Кроме того, в этот день нельзя было сквернословить и выяснять отношения, ведь плохие слова могли навлечь неприятности. Отправляться в лес без необходимости тоже не советовали, поскольку верили, что природа в этот день особенно чувствительна к вмешательству человека.

Под запретом было и нанесение вреда растениям или животным, ведь это могло разгневать силы природы и принести неприятности.

Если ребенок родился 13 марта, то считалось, что он будет сильным как медведь (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 13 марта

Наши предки верили, что природа в этот день дает подсказки о будущей погоде. В частности, считалось:

Если 13 марта идет дождь, то лето будет дождливым.

Полное таяние снега и льда означает, что сильных снегопадов больше не будет.

Теплая и безветренная ночь предвещает теплый март.

Большое количество сосулек на крышах в этот день предвещает богатый урожай.

Если реки разливаются и наблюдается полноводие, весна будет дождливой.

В народе верили, что дети, рожденные 13 марта, будут сильными, как медведь. Именно в этот период могучий зверь начинает просыпаться от зимней спячки, поэтому считалось, что он передает свою силу новорожденным.

У кого День ангела 13 марта

13 марта именины отмечают Михаил, Николай, Александр, Григорий, Кристина.

Людям, родившимся в этот день, покровительствует оливин - камень, символизирующий уверенность и счастье. Его издавна носили как оберег, который защищает семью от ссор и разочарований.

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