120/80 - це не ідеал. Сімейний лікар назвав допустимі коливання тиску

120 на 80 - норма тиску?

Сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram нагадує, що артеріальний тиск - це важливий показник роботи серцево-судинної системи організму.

"Багато українців мають вдома тонометр (тискомір) для вимірювання тиску. І при відхиленні показників від сакрального 120/80 міліметрів ртутного стовпчика навіть на декілька одиниць хтось зразу може впасти в паніку", - зазначив медик.

Яка норма артеріального тиску насправді

Так, міжнародні рекомендації визначають норму артеріального тиску в проміжку 91-139 мм. рт. ст. - систолічний чи "верхній" тиск, 69-89 мм. рт. ст. - діастолічний чи "нижній" тиск.

Чому такі діапазони тиску? Тиск залежить від маси тіла людини, тонусу нервової системи, фізичної активності.

Число 120/80 називають оптимальним узагальненим значенням, але це не є ідеал, до якого ви повинні прагнути. Для прикладу, у вас завжди може бути тиск 105 на 70, і це є ваша норма, оскільки вона знаходиться в діапазоні тиску, який є безпечний для серцево-судинної системи.

З яким тиском треба звертатися до лікаря

Якщо ж ваш тиск вище 140/90 мм. рт. ст., це привід звернутися до лікаря, оскільки тоді збільшується ризик серцево-судинних ускладнень (інфаркт, інсульт) та уражень органів мішеней (очі, нирки, судини кінцівок).

Який тиск нормальний для різного віку і стану

Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Фото: instagram.com/likarsmereka