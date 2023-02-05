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120/80 - це не ідеал. Сімейний лікар назвав допустимі коливання тиску

Який тиск вважається нормальним (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стандартний показник артеріального тиску 120/80 вважається нормою, але це все ж не ідеал. Є певні рамки, в яких тиск може коливатися, але в разі перевищення показників, необхідно звернутися до лікаря.

Які показники вважаються граничними - читайте нижче в матеріалі Styler нижче.

120 на 80 - норма тиску?

Сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram нагадує, що артеріальний тиск - це важливий показник роботи серцево-судинної системи організму.

"Багато українців мають вдома тонометр (тискомір) для вимірювання тиску. І при відхиленні показників від сакрального 120/80 міліметрів ртутного стовпчика навіть на декілька одиниць хтось зразу може впасти в паніку", - зазначив медик.

Яка норма артеріального тиску насправді

Так, міжнародні рекомендації визначають норму артеріального тиску в проміжку 91-139 мм. рт. ст. - систолічний чи "верхній" тиск, 69-89 мм. рт. ст. - діастолічний чи "нижній" тиск.

Чому такі діапазони тиску? Тиск залежить від маси тіла людини, тонусу нервової системи, фізичної активності.

Число 120/80 називають оптимальним узагальненим значенням, але це не є ідеал, до якого ви повинні прагнути. Для прикладу, у вас завжди може бути тиск 105 на 70, і це є ваша норма, оскільки вона знаходиться в діапазоні тиску, який є безпечний для серцево-судинної системи.

З яким тиском треба звертатися до лікаря

Якщо ж ваш тиск вище 140/90 мм. рт. ст., це привід звернутися до лікаря, оскільки тоді збільшується ризик серцево-судинних ускладнень (інфаркт, інсульт) та уражень органів мішеней (очі, нирки, судини кінцівок).

Який тиск нормальний для різного віку і стану

Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Фото: instagram.com/likarsmereka

Раніше ми писали, в якому низький тиск (гіпотонія) - це норма, а коли треба звертатися до лікаря.

Також дізнайтеся, чому насправді скаче тиск, і як з цим впоратися.

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