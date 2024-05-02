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12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)

Четвер 02 травня 2024 18:34
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12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото) Зірки, які дуже між собою схожі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Часто можна зустріти акторів, які неймовірно схожі між собою та глядачі навіть можуть їх плутати.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, які відомі акторки виглядають немов сестри близнючки.

Марго Роббі та Джеймі Пресслі

Жінки хоч і мають різницю у віці та геть різні акторські амплуа, у житті неймовірно схожі одна на одну. У них однаковий погляд, вираз обличчя, коли дивуються та посмішка.

12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)

Марго Роббі (фото: Getty images)

12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)

Джеймі Пресслі (фото: Getty images)

Кіра Найтлі й Наталі Портман

Кіру та Наталі порівнюють все їхнє життя, адже вони дійсно виглядають, як близнючки, але, все ж таки у Портман більш серйозний погляд.

12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)

Кіра Найтлі і Наталі Портман виглядають, як сестри (фото: Кіноріум)

Тандіве Ньютон та Зої Салдана

Акторки мають дуже схожі риси обличчя, обидві кароокі красуні та володарки смуглявої шкіри. Єдине, що відрізняє жінок одна від одної - це форма обличчя, у Зої більш виточене підборіддя.

12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)

Тандіве Ньютон та Зої Салдана (фото: Кіноріум)

Ніна Добрев та Вікторія Джастіс

Ніна і Вікторія мають ніби однаковий погляд та їх дійсно дуже легко переплутати. Колір волосся, погляд, форма обличчя - все дуже схоже.

12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)

Ніна Добрев та Вікторія Джастіс (фото: Кіноріум)

Емілія Кларк та Робін Тонні

Емілія Кларк відома своєю шаленою мімікою, і хоч у Робін такого не спостерігається, жінки мають дуже схожу зовнішність. Звісно Кларк трохи молодша, але це не заважає їм виглядати, як старша та молодша сестри.

12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)

Емілія Кларк та Робін Тонні виглядають як сестри (фото: Кіноріум)

Демі Мур та Дженніфер Конеллі

Демі та Дженніфер також мають дуже схожі риси обличчя, які можна легко сплутати. Однаковий погляд, вилиці та серйозний вираз обличчя - все це робить жінок дуже схожими.

12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)12 закордонних акторок, які схожі немов рідні сестри (фото)

Демі Мур та Дженніфер Конеллі (фото: Кіноріум)

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