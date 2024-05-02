12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)
Часто можно встретить актеров, которые невероятно схожи между собой и даже могут их путать.
РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, какие известные актрисы выглядят как сестры близнецы.
Марго Робби и Джейми Прессли
Женщины хотя и имеют разницу в возрасте и разные актерские амплуа, в жизни невероятно похожи друг на друга. У них одинаковый взгляд, выражение лица, когда удивляются и улыбка.
Марго Робби (фото: Getty images)
Джейми Прессли (фото: Getty images)
Кира Найтли и Натали Портман
Киру и Натали сравнивают всю их жизнь, ведь они действительно выглядят, как близнецы, но все же у Портман более серьезный взгляд.
Кира Найтли и Натали Портман выглядят как сестры (фото: Кинориум)
Тандиве Ньютон и Зои Салдана
Актрисы имеют очень похожие черты лица, обе кареглазые красавицы и обладательницы смуглой кожи. Единственное, что отличает женщин друг от друга - это форма лица, у Зои более выточенный подбородок.
Тандиве Ньютон и Зои Салдана (фото: Кинориум)
Нина Добрев и Виктория Джастис
Нина и Виктория имеют одинаковый взгляд и их действительно очень легко перепутать. Цвет волос, взгляд, форма лица - все очень похоже.
Нина Добрев и Виктория Джастис (фото: Кинориум)
Эмилия Кларк и Робин Тонни
Эмилия Кларк известна своей безумной мимикой, и хотя у Робин такого не наблюдается, женщины имеют очень похожую внешность. Конечно, Кларк немного младше, но это не мешает им выглядеть, как старшая и младшая сестры.
Эмилия Кларк и Робин Тонни выглядят как сестры (фото: Кинориум)
Деми Мур и Дженнифер Конелли
Деми и Дженнифер также обладают очень похожими чертами лица, которые можно легко спутать. Одинаковый взгляд, скулы и серьезное выражение лица - все это делает женщин очень похожими.
Деми Мур и Дженнифер Конелли (фото: Кинориум)
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