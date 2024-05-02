12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Часто можно встретить актеров, которые невероятно схожи между собой и даже могут их путать.

Марго Робби и Джейми Прессли

Женщины хотя и имеют разницу в возрасте и разные актерские амплуа, в жизни невероятно похожи друг на друга. У них одинаковый взгляд, выражение лица, когда удивляются и улыбка.

Марго Робби (фото: Getty images)

Джейми Прессли (фото: Getty images)

Кира Найтли и Натали Портман

Киру и Натали сравнивают всю их жизнь, ведь они действительно выглядят, как близнецы, но все же у Портман более серьезный взгляд.

Кира Найтли и Натали Портман выглядят как сестры (фото: Кинориум)

Тандиве Ньютон и Зои Салдана

Актрисы имеют очень похожие черты лица, обе кареглазые красавицы и обладательницы смуглой кожи. Единственное, что отличает женщин друг от друга - это форма лица, у Зои более выточенный подбородок.

Тандиве Ньютон и Зои Салдана (фото: Кинориум)

Нина Добрев и Виктория Джастис

Нина и Виктория имеют одинаковый взгляд и их действительно очень легко перепутать. Цвет волос, взгляд, форма лица - все очень похоже.

Нина Добрев и Виктория Джастис (фото: Кинориум)

Эмилия Кларк и Робин Тонни

Эмилия Кларк известна своей безумной мимикой, и хотя у Робин такого не наблюдается, женщины имеют очень похожую внешность. Конечно, Кларк немного младше, но это не мешает им выглядеть, как старшая и младшая сестры.

Эмилия Кларк и Робин Тонни выглядят как сестры (фото: Кинориум)

Деми Мур и Дженнифер Конелли

Деми и Дженнифер также обладают очень похожими чертами лица, которые можно легко спутать. Одинаковый взгляд, скулы и серьезное выражение лица - все это делает женщин очень похожими.

Деми Мур и Дженнифер Конелли (фото: Кинориум)