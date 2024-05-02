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12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Четверг 02 мая 2024 18:34
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12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото) Звезды, которые очень между собой схожи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Часто можно встретить актеров, которые невероятно схожи между собой и даже могут их путать.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, какие известные актрисы выглядят как сестры близнецы.

Марго Робби и Джейми Прессли

Женщины хотя и имеют разницу в возрасте и разные актерские амплуа, в жизни невероятно похожи друг на друга. У них одинаковый взгляд, выражение лица, когда удивляются и улыбка.

12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Марго Робби (фото: Getty images)

12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Джейми Прессли (фото: Getty images)

Кира Найтли и Натали Портман

Киру и Натали сравнивают всю их жизнь, ведь они действительно выглядят, как близнецы, но все же у Портман более серьезный взгляд.

12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Кира Найтли и Натали Портман выглядят как сестры (фото: Кинориум)

Тандиве Ньютон и Зои Салдана

Актрисы имеют очень похожие черты лица, обе кареглазые красавицы и обладательницы смуглой кожи. Единственное, что отличает женщин друг от друга - это форма лица, у Зои более выточенный подбородок.

12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Тандиве Ньютон и Зои Салдана (фото: Кинориум)

Нина Добрев и Виктория Джастис

Нина и Виктория имеют одинаковый взгляд и их действительно очень легко перепутать. Цвет волос, взгляд, форма лица - все очень похоже.

12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Нина Добрев и Виктория Джастис (фото: Кинориум)

Эмилия Кларк и Робин Тонни

Эмилия Кларк известна своей безумной мимикой, и хотя у Робин такого не наблюдается, женщины имеют очень похожую внешность. Конечно, Кларк немного младше, но это не мешает им выглядеть, как старшая и младшая сестры.

12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Эмилия Кларк и Робин Тонни выглядят как сестры (фото: Кинориум)

Деми Мур и Дженнифер Конелли

Деми и Дженнифер также обладают очень похожими чертами лица, которые можно легко спутать. Одинаковый взгляд, скулы и серьезное выражение лица - все это делает женщин очень похожими.

12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)12 зарубежных актрис, которые похожи как родные сестры (фото)

Деми Мур и Дженнифер Конелли (фото: Кинориум)

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Кира Найтли Деми Мур Звезды шоу-бизнеса Актриса
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