12 способів використання клейкої стрічки, які спростять вам життя

Скотч у поході

Ремонт намета або одягу. Не вмієте користуватися голкою та ниткою, або поспішаєте? Підшийте штани або спідниці клейкою стрічкою, доки не зможете їх належним чином відремонтувати, або відремонтуйте розрив у наметі за допомогою скотчу.

Мотузка. Скрутіть стрічку в мотузку, щоб використати її як імпровізовану білизняну мотузку. Кінці можна навіть прив'язати до стовпа або низько звисаючої гілки дерева.

Теплозахист та захист від комах. Обмотайте свої штани навколо щиколоток, щоб тримати кліщів та інших комах якомога далі від ніг, або щоб ноги краще тримали тепло взимку.

Шнурки. Швидко скрутіть скотч в імпровізований шнурок для взуття. Він працює досить добре.

Скотч та медицина

Видаліть бородавку за допомогою скотчу. Закрийте бородавку на кілька днів скотчем, потім зніміть стрічку, очистіть місце і накладіть новий шматок. Більшість звичайних бородавок зникнуть протягом місяця. Принаймні, так вважається.

Тимчасовий бинт. Заклейте паперовий рушник або вату на поріз як тимчасову пов'язку. Це не дуже красиво, але працює досить добре. Це дозволить тримати бруд і вологу подалі, поки ви не зможете належним чином очистити поріз і забинтувати його.

Еластичний бандаж. Ви можете обмотати розтягнутий голеностоп за допомогою скотчу. Просто обмотайте розтягнення паперовими рушниками перед тим, як заклеїти його, щоб було легко зняти, коли ви готові обмотати його еластичним бинтом.

Кріплення для шини. Легко і швидко зробити шину для зламаної ноги або щиколотки. Вам знадобиться невелика гладка дошка для шини, обмотана паперовими рушниками. Потім приклейте шину до ноги за допомогою скотчу, обмотуючи його кілька разів навколо шини і вашої ноги.

Видалення скалок. Якщо у вас є скалка з дерева, скловолокна або металу, яка знаходиться у легкодоступному місці - наприклад, на пальці, а не біля ока - накладіть на неї шматок клейкої стрічки, а потім витягніть. Дехто радить злегка потягнути стрічку назад, а інші кажуть, що краще швидкий ривок.

Захист мозолів. Якщо у вас з'явилися мозолі під час прогулянки, бігу чи походу, не наклеюйте на них пластирі. Вони часто відпадають. Натомість ретельно очистіть мозолі, потім накладіть на них шматок марлі і зверху заклейте клейкою стрічкою.

Зрізання кутів допоможе стрічці залишатися на місці, коли ви одягатимете шкарпетки (фото: backpacker.com)

Скотч для ремонту

Ремонт окулярів. Так, якщо заклеїти окуляри клейкою стрічкою, ви будете виглядати "ботаном". Але якщо ваші окуляри зламалися і ви не можете їх негайно замінити, трохи клейкої стрічки - все, що вам потрібно. Краще виглядати "ботаном", ніж не бачити.

Герметизація будь-якої труби або ємності. Чи то водопровідна труба, бачок унітазу, або шланг пилососа - якщо там є дірка, то її можна закрити скотчем. У деяких випадках він прослужить багато часу, поки ви не купите нову річ, але що стосується води - тут краще не зволікати з ремонтом.