З'явилась тріщина на лобовому склі авто: міняти чи ремонтувати

Пошкодження лобового скла на українських шляхах – звичайна справа. І тоді у власника є два варіанти: заміна і ремонт, причому ремонт часто дає добрий результат. А що буде краще з точки зору фінансів і безпеки?

Існуючі технології ремонту тріщин на лобовому склі за дотримання певних умов дозволяють зробити їх невидимими. Тобто вони вже не заважають водієві добре бачити дорогу і працювати склоочисникам. Але ж нове – то нове…

Аргументи на користь ремонту тріщини

У вас на машині залишиться оригінальне скло – однозначно таке, яким його замислили конструктори автомобіля;

Не факт що в певному регіоні ви знайдете майстрів достатньо кваліфікованих, щоб встановлене скло не протікало, щоб дзеркало до нього було приклеєне міцно і щоб само воно було вклеєне в проріз кузова якісним герметиком, який служитиме довго;

Якщо на вашому склі крім дзеркала заднього огляду встановлені датчики та камери систем безпеки, вам доведеться додатково платити за їхнє перенесення і проводити юстировку. Яку зазвичай виконують тільки на найкращих СТО;

В більшості випадків ремонт скла дешевше, ніж заміна.

Аргументи на користь заміни скла

Є ризик невдалого ремонту – він не завжди дає бездоганний результат. Якщо пошкодження сталося кілька днів тому, частинки пилу можуть потрапити в тріщину і вона залишиться видимою. Маленький лайфхак: відразу після отримання пошкодження тріщину слід заклеїти широким скотчем, який дасть вам час на пошуки майстерні;

На новому склі точно не буде безлічі мікроподряпин, які накопичуються за роки експлуатації і заважають водієві при зустрічних променях сонця і світлі чужих фар вночі.

Розбилося скло: страховий випадок

Якщо ваш страховий поліс передбачає безкоштовну заміну лобового скла, радимо замовляти цю роботу на офіційній дилерській СТО або як мінімум в майстерні, яка спеціалізується саме на роботі зі склом.

Нюанси у тому, що в сучасних автомобілях скло (крім тих, що опускаються), будучи склеєним в проріз кузова, включене в силовий каркас кузова. Тобто воно несе певне силове навантаження. Тому має значення і якість скла, і властивості герметика, яким його у віконному прорізі зафіксують.

Коротко

Лобове скло – не той випадок, коли нова деталь неодмінно краще старої. Тобто, якщо ви купуватимете нове оригінальне скло в офіційного дилера – питань нема, воно буде цілком адекватним колишньому. Але при покупці скла у незалежній торговельній мережі ви швидше за все знайдете тільки аналог-неоригінал. І тут вам може трапитись як добротний виріб від одного з відомих китайських виробників, так і спрощений варіант.

За розмірами таке скло підійде, але воно буде тонким, з дешевими компонентами триплексу та ще й з так званим “м’яким” верхнім склом. Таке скло буде гірше ізолювати салон від шумів, холоду і спеки, швидше затреться в зоні роботи двірників і за певного освітлення може активно відбивати в собі як в дзеркалі поверхню торпедо. Тому приймайте рішення після обмірковування усіх ризиків.