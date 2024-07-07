З'явилась тріщина на лобовому склі авто: міняти чи ремонтувати
Пошкодження лобового скла на українських шляхах – звичайна справа. І тоді у власника є два варіанти: заміна і ремонт, причому ремонт часто дає добрий результат. А що буде краще з точки зору фінансів і безпеки?
Про переваги ремонту лобового скла перед його заміною читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autobild та Autocentre.
Існуючі технології ремонту тріщин на лобовому склі за дотримання певних умов дозволяють зробити їх невидимими. Тобто вони вже не заважають водієві добре бачити дорогу і працювати склоочисникам. Але ж нове – то нове…
Аргументи на користь ремонту тріщини
У вас на машині залишиться оригінальне скло – однозначно таке, яким його замислили конструктори автомобіля;
Не факт що в певному регіоні ви знайдете майстрів достатньо кваліфікованих, щоб встановлене скло не протікало, щоб дзеркало до нього було приклеєне міцно і щоб само воно було вклеєне в проріз кузова якісним герметиком, який служитиме довго;
Якщо на вашому склі крім дзеркала заднього огляду встановлені датчики та камери систем безпеки, вам доведеться додатково платити за їхнє перенесення і проводити юстировку. Яку зазвичай виконують тільки на найкращих СТО;
В більшості випадків ремонт скла дешевше, ніж заміна.
Аргументи на користь заміни скла
Є ризик невдалого ремонту – він не завжди дає бездоганний результат. Якщо пошкодження сталося кілька днів тому, частинки пилу можуть потрапити в тріщину і вона залишиться видимою. Маленький лайфхак: відразу після отримання пошкодження тріщину слід заклеїти широким скотчем, який дасть вам час на пошуки майстерні;
На новому склі точно не буде безлічі мікроподряпин, які накопичуються за роки експлуатації і заважають водієві при зустрічних променях сонця і світлі чужих фар вночі.
Розбилося скло: страховий випадок
Якщо ваш страховий поліс передбачає безкоштовну заміну лобового скла, радимо замовляти цю роботу на офіційній дилерській СТО або як мінімум в майстерні, яка спеціалізується саме на роботі зі склом.
Нюанси у тому, що в сучасних автомобілях скло (крім тих, що опускаються), будучи склеєним в проріз кузова, включене в силовий каркас кузова. Тобто воно несе певне силове навантаження. Тому має значення і якість скла, і властивості герметика, яким його у віконному прорізі зафіксують.
Коротко
Лобове скло – не той випадок, коли нова деталь неодмінно краще старої. Тобто, якщо ви купуватимете нове оригінальне скло в офіційного дилера – питань нема, воно буде цілком адекватним колишньому. Але при покупці скла у незалежній торговельній мережі ви швидше за все знайдете тільки аналог-неоригінал. І тут вам може трапитись як добротний виріб від одного з відомих китайських виробників, так і спрощений варіант.
За розмірами таке скло підійде, але воно буде тонким, з дешевими компонентами триплексу та ще й з так званим “м’яким” верхнім склом. Таке скло буде гірше ізолювати салон від шумів, холоду і спеки, швидше затреться в зоні роботи двірників і за певного освітлення може активно відбивати в собі як в дзеркалі поверхню торпедо. Тому приймайте рішення після обмірковування усіх ризиків.
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