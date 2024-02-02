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12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Пятница 02 февраля 2024 16:44
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12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото) Маникюр на 2024 год (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Стильный маникюр и аккуратные руки - визитная карточка любой женщины. Но выбрать действительно удачный дизайн бывает крайне тяжело, ведь цветов и оттенков очень много. Впрочем, вы можете выбрать что-то из этих 12 идей, которые считаются самыми трендовыми.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой маникюр будет в тренде в течение всего 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт Woman And Home, Instagram-страницы нейл-блогерш с никами "Stephanie Yianni", "Bryony Howell", "KIRST".

Стильный френч

Французский маникюр в 2024 году не обязательно должен быть классическим. Попробуйте добавить цвета или попросите вашего мастера сделать необычный дизайн.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)Маникюр на день влюбленных (фото: instagram.com/gelsbybry)

Роскошный красный

Конечно, классические красные цвета не выходят из моды. Главное - не испортите все дополнительными дизайнами. Однотонное красное покрытие всегда в тренде и смотрится очень эффектно.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)Стильный маникюр (фото: instagram.com/stephanieyianni_)

Глубокий темно-синий

Как оказалось, в этом году такой цвет вернулся в моду. Насыщенные, глубокие - от цвета облаков до морской волны - синие оттенки будут очень актуальными на протяжении всего 2024 года.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)Модный маникюр на зиму (фото: instagram.com/gelsbybry)

Цветочные мотивы

Уже скоро весна, а потому если вы хотите освежить свой образ цветочным маникюром - не сдерживайтесь. Такие мотивы будут в тренде, поэтому вы точно не будете выглядеть старомодной, если выберете современный дизайн с цветами.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)Маникюр на весну (фото: instagram.com/kirstnailartist)

Нюдовый Balletcore

Этот дизайн покоряет модниц, его называют "маникюром балерин". Сдержанные оттенки и мягкие уголки ногтей - нежность и стиль прекрасно сочетаются в таком дизайне.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Маникюр для женщин (скриншот)

Изящный бордовый

Конечно, красный маникюр не ограничивается классическим и ярким цветом. В этом году вы можете не отказывать себе в бордовом маникюре. Глубокие и "кровавые" цвета будут в тренде.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Идея маникюра для девушки (фото: instagram.com/gelsbybry)

Хромированный маникюр

Этот дизайн уверенно закрепился в трендах, хотя его начали носить еще в прошлом году. Впрочем, сейчас нейл-мастерицы умеют делать такой маникюр без особых хлопот. Достаточно втирки или же "хромированного" топа с микроблестками.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Самые модные ногти 2024 года (фото: instagram.com/gelsbybry)

"Глазированные" ногти

Еще одна вариация "хрома" - соблазнительная "глазурь". Выбирайте светлую базу и экспериментируйте с оттенками втирки. Такие ногти сделают вас очень модной.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Стильный маникюр на каждый день (фото: instagram.com/gelsbybry)

Классический френч

А если вы не любите что-то яркое - выбирайте классику. В этом году классический французский маникюр вернется в моду. Поэтому смело просите мастера о любимом дизайне.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Модно ли делать френч (фото: instagram.com/gelsbybry)

Молочная пастель

Молочные базы будут очень модными в течение всего года. Вы можете забыть о постоянных страданиях из-за того, что вам трудно выбрать дизайн. Делайте молочный маникюр с мягкими оттенками, и ваши ручки всегда будут самыми красивыми.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Стильный маникюр (скриншот)

Прозрачный глянец

Для фанаток "голых" ногтей тоже есть сюрприз. В этом году в моде будет маникюр "дорогой женщины" - именно так называют прозрачное покрытие с глянцевым топом. Это всегда смотрится стильно и эффектно.

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Какой маникюр делают богатые женщины (скриншот)

Дизайн "черепаха"

Ну а в заключение присмотритесь к трендовому дизайну, который уже называют идеальным вариантом на лето. Коричневые цвета в сочетании с таким принтом вытеснят "зебру" и "леопарда" - сейчас в тренде "черепаха".

12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Стильный маникюр на лето (фото: snstagram.com/kirstnailartist)

Ранее мы уже рассказывали, что трихолог назвала ошибку в мытье головы, которую делают почти все.

Кроме того, недавно были названы семь главных аксессуаров 2024 года, которые должны быть в гардеробе каждой модницы.

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