12 справ, які не можна робити в новорічну ніч

Новорічна ніч - це час радості, надій і загадування бажань. Проте, щоб забезпечити собі успішний та щасливий рік, варто враховувати деякі прикмети й заборони.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найважливіші заборони, яких слід дотримуватися.
У новорічну ніч не можна сваритися, кричати або використовувати нецензурну лексику. Вважається, що негатив у святковий час може зруйнувати стосунки й принести конфлікти на весь рік. Тож залиште всі суперечки позаду й насолоджуйтеся гармонією з близькими.
До 31 грудня важливо навести лад у домі, адже зустрічати рік у неприбраній оселі - до невдач. Проте після заходу сонця більше не можна прибирати, прати чи виносити сміття. Це символізує втрату добробуту й щастя.
Чорний колір вважається символом смутку, тому не варто обирати його для святкової ночі. Також не рекомендується носити старий чи пошкоджений одяг. Краще вдягнути щось нове та яскраве, що символізує оновлення.
Перед новорічною ніччю варто розрахуватися з усіма боргами й повернути позичені речі. Якщо цього не зробити, ризикуєте весь рік провести у фінансових труднощах. Позичати щось 31 грудня теж не рекомендується, адже разом із річчю ви можете “віддати” свою удачу.
Загадані під бій курантів бажання мають залишатися в секреті. Якщо ви розповісте комусь про свої плани, вони можуть не здійснитися. Зберігайте їх у серці та вірте у власні сили.
На новорічному столі не повинно бути страв зі змії чи кролика, адже це може розгнівати символ року. Натомість додайте більше зелені, фруктів і легких закусок, щоб створити атмосферу гармонії.
Святковий стіл має бути багатим і символізувати достаток. Навіть якщо ви святкуєте вдома в тісному колі, подбайте, щоб на столі були основні страви й напої. Порожній стіл може стати передвісником труднощів.
Пробачте всі образи, які накопичилися протягом року, й не ображайтеся самі. Новорічна ніч - це час оновлення й гармонії, тож зайвий негатив буде недоречним. Почніть рік із чистими думками та легкою душею.
Прати, прасувати, шити чи лагодити речі в новорічну ніч категорично заборонено. Це вважається поганою прикметою, яка може накликати проблеми в родині. Дозвольте собі відпочити й відкласти всі справи на наступні дні.
В новорічну ніч не слід впускати гостей у свою спальню. Вважається, що це може спричинити негаразди в особистому житті або навіть зраду. Краще приймайте гостей у вітальні, створюючи теплу атмосферу.
Не варто жалкувати про помилки чи втрати року, що минає. Зустрічайте новий рік із вдячністю за отриманий досвід і надією на краще. Позитивний настрій - запорука гарного старту.
Сльози у святкову ніч вважаються провісниками труднощів і хвороб. Новорічна ніч - це час радості й натхнення, тож забудьте про всі негаразди й насолоджуйтеся моментом.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання "Всеосвіта" та "Інформатор Коломия".