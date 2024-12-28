Ви точно цього не знали: звідки пішла традиція пити шампанське на Новий рік

Із Новим роком пов’язано багато традицій, але одна з найяскравіших - келих шампанського під бій курантів. Але чому цей ігристий напій давно став символом святкової атмосфери та розкоші?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виникла традиція пити шампанське на Новий рік, і кілька цікавих фактів про нього.

Походження шампанського: історія ігристого вина

Шампанське бере свій початок у французькому регіоні Шампань, де в XVII столітті вперше почали виготовляти ігристе вино. Вина цього регіону набули особливого статусу завдяки своїм бульбашкам, які спочатку вважалися недоліком.

Лише пізніше метод виробництва ігристого вина, розроблений монахом П’єром Періньйоном, став популярним у всьому світі. Шампанське швидко стало напоєм королів та аристократів, символізуючи розкіш і святковість.

У той час його подавали лише на урочистих заходах, що підкреслювало його унікальність. І навіть сьогодні шампанське є символом статусу та витонченого смаку.

Як шампанське стало напоєм для святкувань

Ігристе вино асоціювалося з урочистостями ще з часів французьких королівських дворів. У XIX столітті шампанське почали активно рекламувати як напій для особливих моментів. Його пили на весіллях, великих балах і святах, поступово включаючи його до новорічних урочистостей.

Символічність бульбашок, які піднімаються вгору, асоціюється з новими надіями та бажаннями, що робить шампанське ідеальним для зустрічі Нового року. Крім того, ігристе вино зручно відкрити в момент кульмінації - під бій курантів. Саме це зробило шампанське невід’ємним атрибутом святкових заходів.

Традиція пити шампанське в урочисті моменти йде від французької аристократії (фото: Freepik.com)

Чому шампанське асоціюється з розкішшю

Шампанське завжди вважалося напоєм еліт через складність виробництва та високий статус регіону Шампань. Ігристе вино продавали в розкішних пляшках, а рекламні кампанії підкреслювали його унікальність. Сьогодні ця асоціація з розкішшю збереглася, навіть якщо напій став доступнішим.

Саме тому келих шампанського додає святу витонченості та урочистості. Крім того, його блискучі бульбашки та золотистий колір нагадують про багатство і радість. Навіть бюджетне шампанське має здатність створювати атмосферу свята.

Традиція на Новий рік: від Європи до всього світу

Традиція пити шампанське в новорічну ніч почала поширюватися в Європі у XIX столітті. На території Російській імперії ця звичка з’явилася за часів царів, які цінували французькі вина. Згодом ця традиція поширилася і на інші країни завдяки популярності європейської культури.

Сьогодні келих шампанського під бій курантів став незамінною частиною святкування Нового року в багатьох куточках світу. Навіть у країнах, де Новий рік відзначають за іншим календарем, ігристе вино залишається популярним. Це об’єднує людей різних культур у святковій атмосфері.

Шампанське асоціюється з радістю і святом (фото: Freepik.com)

Цікаві факти про шампанське