12 дел, которые нельзя делать в новогоднюю ночь

Не ссорьтесь и не спорьте

В новогоднюю ночь нельзя ссориться, кричать или использовать нецензурную лексику. Считается, что негатив в праздничное время может разрушить отношения и принести конфликты на весь год. Поэтому оставьте все споры позади и наслаждайтесь гармонией с близкими.

Не оставляйте дом без уборки

До 31 декабря важно навести порядок в доме, ведь встречать год в неубранном доме - к неудачам. Однако после захода солнца больше нельзя убирать, стирать или выносить мусор. Это символизирует потерю благосостояния и счастья.

Не встречайте Новый год в черной одежде

Черный цвет считается символом грусти, поэтому не стоит выбирать его для праздничной ночи. Также не рекомендуется носить старую или поврежденную одежду. Лучше надеть что-то новое и яркое, что символизирует обновление.

Не оставляйте долгов

Перед новогодней ночью стоит рассчитаться со всеми долгами и вернуть одолженные вещи. Если этого не сделать, рискуете весь год провести в финансовых трудностях. Одалживать что-то 31 декабря тоже не рекомендуется, ведь вместе с вещью вы можете "отдать" свою удачу.

Не проговаривайте желания вслух

Загаданные под бой курантов желания должны оставаться в секрете. Если вы расскажете кому-то о своих планах, они могут не осуществиться. Храните их в сердце и верьте в собственные силы.

Не выбирайте блюд, которые оскорбят символ года

На новогоднем столе не должно быть блюд из змеи или кролика, ведь это может разгневать символ года. Вместо этого добавьте больше зелени, фруктов и легких закусок, чтобы создать атмосферу гармонии.

Определенные вещи не надо делать на праздник, чтобы не испортить весь следующий год (фото: Freepik.com)

Не оставляйте стол пустым

Праздничный стол должен быть богатым и символизировать достаток. Даже если вы празднуете дома в тесном кругу, позаботьтесь, чтобы на столе были основные блюда и напитки. Пустой стол может стать предвестником трудностей.

Не держите обид

Простите все обиды, которые накопились в течение года, и не обижайтесь сами. Новогодняя ночь - это время обновления и гармонии, поэтому лишний негатив будет неуместен. Начните год с чистыми мыслями и легкой душой.

Не занимайтесь бытовыми делами

Стирать, гладить, шить или чинить вещи в новогоднюю ночь категорически запрещено. Это считается плохой приметой, которая может навлечь проблемы в семье. Позвольте себе отдохнуть и отложить все дела на следующие дни.

Не отпускайте гостей в спальню

В новогоднюю ночь не следует впускать гостей в свою спальню. Считается, что это может вызвать неурядицы в личной жизни или даже измену. Лучше принимайте гостей в гостиной, создавая теплую атмосферу.

Не жалейте о прошедшем годе

Не стоит сожалеть об ошибках или потерях уходящего года. Встречайте новый год с благодарностью за полученный опыт и надеждой на лучшее. Позитивный настрой - залог хорошего старта.

Не плачьте и не грустите

Слезы в праздничную ночь считаются предвестниками трудностей и болезней. Новогодняя ночь - это время радости и вдохновения, поэтому забудьте обо всех проблемах и наслаждайтесь моментом.