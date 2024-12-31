12 дел, которые нельзя делать в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь - это время радости, надежд и загадывания желаний. Однако, чтобы обеспечить себе успешный и счастливый год, стоит учитывать некоторые приметы и запреты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых важных запретах, которых следует придерживаться.
В новогоднюю ночь нельзя ссориться, кричать или использовать нецензурную лексику. Считается, что негатив в праздничное время может разрушить отношения и принести конфликты на весь год. Поэтому оставьте все споры позади и наслаждайтесь гармонией с близкими.
До 31 декабря важно навести порядок в доме, ведь встречать год в неубранном доме - к неудачам. Однако после захода солнца больше нельзя убирать, стирать или выносить мусор. Это символизирует потерю благосостояния и счастья.
Черный цвет считается символом грусти, поэтому не стоит выбирать его для праздничной ночи. Также не рекомендуется носить старую или поврежденную одежду. Лучше надеть что-то новое и яркое, что символизирует обновление.
Перед новогодней ночью стоит рассчитаться со всеми долгами и вернуть одолженные вещи. Если этого не сделать, рискуете весь год провести в финансовых трудностях. Одалживать что-то 31 декабря тоже не рекомендуется, ведь вместе с вещью вы можете "отдать" свою удачу.
Загаданные под бой курантов желания должны оставаться в секрете. Если вы расскажете кому-то о своих планах, они могут не осуществиться. Храните их в сердце и верьте в собственные силы.
На новогоднем столе не должно быть блюд из змеи или кролика, ведь это может разгневать символ года. Вместо этого добавьте больше зелени, фруктов и легких закусок, чтобы создать атмосферу гармонии.
Праздничный стол должен быть богатым и символизировать достаток. Даже если вы празднуете дома в тесном кругу, позаботьтесь, чтобы на столе были основные блюда и напитки. Пустой стол может стать предвестником трудностей.
Простите все обиды, которые накопились в течение года, и не обижайтесь сами. Новогодняя ночь - это время обновления и гармонии, поэтому лишний негатив будет неуместен. Начните год с чистыми мыслями и легкой душой.
Стирать, гладить, шить или чинить вещи в новогоднюю ночь категорически запрещено. Это считается плохой приметой, которая может навлечь проблемы в семье. Позвольте себе отдохнуть и отложить все дела на следующие дни.
В новогоднюю ночь не следует впускать гостей в свою спальню. Считается, что это может вызвать неурядицы в личной жизни или даже измену. Лучше принимайте гостей в гостиной, создавая теплую атмосферу.
Не стоит сожалеть об ошибках или потерях уходящего года. Встречайте новый год с благодарностью за полученный опыт и надеждой на лучшее. Позитивный настрой - залог хорошего старта.
Слезы в праздничную ночь считаются предвестниками трудностей и болезней. Новогодняя ночь - это время радости и вдохновения, поэтому забудьте обо всех проблемах и наслаждайтесь моментом.
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При написании материала использовались следующие источники: издание "Всеосвіта" и "Информатор Коломыя".