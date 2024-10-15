12 смачних осінніх напоїв для покращення роботи кишечника

Втомилися від проблем із травленням? Можливо, саме час спробувати кілька осінніх напоїв, які покращать роботу вашого кишечника.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало 12 рецептів простих, але дуже корисних напоїв, які допоможуть шлунково-кишковому тракту працювати як годинник.

Чай матча

Дієтолог Марі Рагглс розповіла, що один із найкращих способів заповнити мікробіом кишківника - це включати до раціону широкий спектр рослинної їжі та напоїв. Одним із найкращих чаїв для здоров’я кишківника є матча.

Такий напій містить високу концентрацію сильнодіючого поліфенолу під назвою епігалокатехінгалат (EGCG). Серед інших корисних чаїв - чорний.

Сполуки в чаї виявляють пребіотичну активність, взаємодіючи з кишковою мікробіотою для вироблення корисних бактерій. Для більшої користі заварювати напій треба щонайменше 5 хвилин.

Матча (фото: Freepik)

Молоко з куркумою

Куркума містить куркумін, сполуку з протизапальною та антиоксидантною дією. Молоко з куркумою підтримує здоров’я кишечника, заспокоюючи травний тракт і полегшуючи симптоми здуття живота та нетравлення.

Нагрійте 1 склянку молока в маленькій каструлі на середньому вогні, поки воно не почне кипіти.

Додайте 1 ч.л меленої куркуми в кипляче молоко і добре перемішайте. Продовжуйте нагрівати ще 2-3 хвилини, періодично помішуючи.

Імбирний чай

Добре відомий своєю здатністю прибирати нудоту та допомагає травленню. Він також стимулює роботу ШКТ і випорожнення.

Варто готувати імбирний чай вдома, адже більшість магазинних не виготовляють зі справжнього імбиру

Імбирний чай (фото: Freepik)

Комбуча

У такому напої величезна кількість біологічно активних речовин. Він багатий антиоксидантами і пребіотиками. Цей напій також може сприяти засвоєнню поживних речовин.

Щоб приготувати напій, потрібно покласти відросток гриба в добре промиту і висушену трилітрову банку. В окремій ємності заваріть міцний чай - 1 літр води на 100 грамів заварки. Покладіть в нього 60 грамів цукру.

Коли заварка охолоне, акуратно перелите її в банку з грибом. Накрийте марлею і зберігайте в теплому темному місці. Напій буде готовий через 8-15 днів.

Комбуча (фото: Freepik)

Кістковий бульйон

Кістковий бульйон допомагає зменшити запалення в кишківнику та зміцнює імунітет. У ньому багато глютаміну, желатину і гліцину, які захищають слизову кишечника. Хороший кістковий бульйон після охолодження повинен стати схожим на желе.

Щоб його приготувати, потрібно покласти кілограм яловичих кісток у каструлю і скропити двома столовими ложками яблучного оцту. Промийте та очистіть моркву, цибулину, стебло селери і покладіть у каструлю, не подрібнюючи.

Залийте 4 літрами води, додайте 2 чайних ложки солі і доведіть до кипіння. Після цього вогонь треба зменшити і варити бульйон 3,5 години.

Буряковий квас

Напій корисно впливає на травлення і його дуже легко приготувати вдома.

Буряк потрібно нарізати невеликими шматочками, скласти в банку і залити водою. Накрийте марлею і залишить ємність в прохолодному місці.

Коли з дна банки вгору почнуть підніматися бульбашки, то це означає, що квас можна пити.

Буряковий квас (фото: Freepik)

Кефір

Кефір широко відомий своїми корисними властивостями не тільки для травлення. Він також зміцнює імунітет, покращує здоров'я кісток, а також добре впливає на нервову систему.

Важливо знати, що кефір - це натуральне джерело пробіотиків, які допомагають при порушеннях роботи кишечника.

Смузі

Смузі забезпечує поєднання розчинної та нерозчинної клітковини. А це сприяє консистенції та покращує газоутворення.

Розчинна клітковина є у фруктах, овочах, насінні та горіхах. Нерозчинна клітковина міститься в шкірці фруктів і овочів, а також у цільнозернових продуктах, і вона не поглинає воду, а діє як "груба їжа" у шлунково-кишковому тракті.

Корисно додавати у смузі ківі, адже протягом двох тижнів це допоможе покращити роботу кишечника.

Смузі (фото: Freepik)

Сік чорносливу

Чорнослив - це багатий на клітковину продукт, який допомагає кишківнику правильно працювати.

Це чудове джерело сорбіту - природного цукрового спирту, який зазвичай не засвоюється і допомагає пом'якшити випорожнення.

Сік чорносливу також зберігає частину клітковини - у чашці міститься близько 3 г.

Соєве молоко

Ферментоване соєве молоко є альтернативним молочним продуктом для веганів або людей з непереносимістю лактози.

Завдяки високому вмісту білка та клітковини сприяє росту корисних бактерій, таких як біфідобактерії та лактобактерії.

Сік селери

Вважається, що сік селери має протизапальні властивості та може допомогти підтримати травлення, стимулюючи вироблення шлункової кислоти та зменшуючи здуття живота та нетравлення.

Візьміть 4-5 стебел селери, р етельно промийте під холодною водою, щоб видалити будь-який бруд або сміття.

Обріжте верхівки листя і основу кожного стебла. Наріжте стебла селери на менші шматочки, щоб вони помістилися у соковижималці.

Пропустіть шматочки селери через соковижималку, вичавивши сік.

Коли вся селера буде вичавлена, налийте сік у склянку.

Яблучний оцет

Яблучний оцет виготовляється шляхом додавання дріжджів до яблучного соку. Дріжджі розщеплюють цукор, тому це є ферментованою рідиною.

Багато людей п’ють яблучний оцет, адже він переповнений пробіотиками, які можуть підтримувати здоров’я кишечника.

Є твердження, що він сприяє здоровому травленню та полегшує здуття.

Якщо ви хочете спробувати яблучний оцет, то важливо знати таке: