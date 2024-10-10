7 дивовижних переваг відмови від вина: ви цього могли не знати

Келих вина ввечері допомагає багатьом розслабитись після насиченого робочого дня. Однак, відмова від такого алкоголю має дуже багато переваг для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про шкідливий вплив алкоголю на печінку та інші органи.

Ви втратите вагу

Вино містить багато калорій, підвищує апетит і послаблює силу волі. До того ж алкоголь порушує роботу гормонів голоду в організмі, греліну та лептину, що робить людей голоднішими та менш задоволеними.

Тому чим більше вина ви вип'єте, тим більше з'їсте їжі.

Якщо ви відмовитесь від шести склянок вина по 175 мл на тиждень, ви зменшите близько 960 калорій, що еквівалентно трьом гамбургерам.

Зменшиться ризик кількох видів раку

Алкоголь також є потужним канцерогеном групи 1. Він може викликати рак, оскільки розпадається в організмі з утворенням сполуки, яка може пошкодити ДНК і збільшити ризик розвитку семи типів раку, включаючи рак ротової порожнини, печінки, гортані, прямої кишки та молочної залози.

Також одним із побічних продуктів перетравлення алкоголю є утворення ацетальдегіду, який може спричинити пошкодження ДНК і блокувати синтез і відновлення.

У той же час етанол посилює запалення та окислювальний стрес, що пов’язано з підвищеним ризиком раку.

Користь для печінки

Печінка є органом, який виконує більшу частину важкої роботи з метаболізму алкоголю. Загальновідомо, що тривале, рясне вживання алкоголю шкодить печінці.

Ступінь впливу алкоголю на печінку залежить від людини, але жінки, як правило, піддаються підвищеному ризику. Цироз печінки може бути найвідомішим захворюванням печінки, пов’язаним із вживанням алкоголю.

Зменшивши споживання алкоголю, ви даєте своїй печінці таку необхідну перерву. Це означає менше навантаження, дозволяючи їй відновлюватися та регенерувати. Коли ваша печінка отримає шанс відновитися, ви помітите покращення загального стану здоров’я та рівня енергії.

Покращиться здоров’я серця

Червоне вино часто рекомендують як корисний для серця напій, який може знизити ризик серцевих захворювань. Однак деякі дослідження свідчать про те, що у тих, хто не п’є, також менший ризик серцево-судинних захворювань і що багато досліджень перебільшують потенційну користь такого напою.

З часом велика кількість алкоголю притупляє вашу імунну систему та здатність організму до самовідновлення.

Ви спатимете краще

Більшість людей, які відмовилися від вина чи будь-якого алкоголю, поясняють, що їхній сон покращився.

Вино та інший алкоголь діє як заспокійливий засіб, щоб швидко заснути, але потім це призводить до низької якості сну пізніше вночі. До того ж алкоголь може викликати безсоння та денну сонливість, а також скорочує час, проведений у глибокому сні протягом другої половини ночі.

Заощадите гроші

Відмова від будь-якого алкоголю - чудовий спосіб трохи покращити своє фінансове становище. Можна спробувати відмовитись від вина на 3 місяці і підрахувати скільки грошей вдалось зекономити та ще й з користю для здоров'я.

Користь для шлунку

Такі симптоми, як розлад травлення та кислотний рефлюкс, можуть бути спричинені алкоголем, який подразнює травну систему. Після відмови ви зможете краще засвоювати поживні речовини, вітаміни та мінерали.