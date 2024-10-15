12 вкусных осенних напитков для улучшения работы кишечника

Устали от проблем с пищеварением? Возможно, самое время попробовать несколько осенних напитков, которые улучшат работу вашего кишечника.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило 12 рецептов простых, но очень полезных напитков, которые помогут желудочно-кишечному тракту работать как часы.

Чай матча

Диетолог Мари Рагглс рассказала, что один из лучших способов восполнить микробиом кишечника - это включать в рацион широкий спектр растительной пищи и напитков. Одним из лучших чаев для здоровья кишечника является матча.

Такой напиток содержит высокую концентрацию сильнодействующего полифенола под названием эпигалокатехингалата (EGCG). Среди других полезных чаев - черный.

Соединения в чае проявляют пребиотическую активность, взаимодействуя с кишечной микробиотой для выработки полезных бактерий. Для большей пользы заваривать напиток нужно не менее 5 минут.

Матча (фото: Freepik)

Молоко с куркумой

Куркума содержит куркумин, соединение с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Молоко с куркумой поддерживает здоровье кишечника, успокаивая пищеварительный тракт и облегчая симптомы вздутия живота и несварения.

Нагрейте 1 стакан молока в небольшой кастрюле на среднем огне, пока оно не начнет кипеть.

Добавьте 1 ч.л молотой куркумы в кипящее молоко и хорошо перемешайте. Продолжайте нагревать еще 2-3 минуты, периодически помешивая.

Имбирный чай

Хорошо известен своей способностью убирать тошноту и помогает пищеварению. Он также стимулирует работу ЖКТ и стула.

Стоит готовить имбирный чай дома, ведь большинство магазинных не производят из настоящего имбиря.

Имбирный чай (фото: Freepik)

Комбуча

В таком напитке огромное количество биологически активных веществ. Он богат антиоксидантами и пребиотиками. Этот напиток может способствовать усвоению питательных веществ.

Чтобы приготовить напиток, нужно положить отросток гриба в хорошо промытую и высушенную трехлитровую банку. В отдельной емкости заварите крепкий чай - 1 литр воды на 100 граммов заварки. Положите в него 60 г сахара.

Когда заварка охладится, аккуратно перелейте ее в банку с грибом. Накройте марлей и храните в теплом темном месте. Напиток будет готов через 8-15 дней.

Комбуча (фото: Freepik)

Костный бульон

Костный бульон помогает уменьшить воспаление в кишечнике и укрепляет иммунитет. В нем много глютамина, желатина и глицина, защищающих слизистую кишечника. Хороший костный бульон после охлаждения должен стать похож на желе.

Чтобы его приготовить, нужно положить килограмм говяжьих костей в кастрюлю и сбрызнуть двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Промойте и очистите морковь, лук, стебель сельдерея и положите в кастрюлю, не измельчая.

Залейте 4 литрами воды, добавьте 2 чайные ложки соли и доведите до кипения. После этого огонь нужно убавить и варить бульон 3,5 часа.

Свекольный квас

Напиток оказывает полезное воздействие на пищеварение и его очень легко приготовить дома.

Свеклу нужно нарезать небольшими кусочками, сложить в банку и залить водой. Накройте марлей и оставит емкость в холодном месте.

Когда со дна банки вверх начнут подниматься пузырьки, значит, квас можно пить.

Свекольный квас (фото: Freepik)

Кефир

Кефир широко известен своими полезными свойствами не только для пищеварения. Он также укрепляет иммунитет, улучшает здоровье костей, хорошо влияет на нервную систему.

Важно знать, что кефир - это натуральный источник пробиотиков, помогающих при нарушениях работы кишечника.

Смузи

Смузи обеспечивает сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки. А это способствует консистенции и улучшает газообразование.

Растворная клетчатка присутствует во фруктах, овощах, семенах и орехах. Нерастворимая клетчатка содержится в кожуре фруктов и овощей, а также в цельнозерновых продуктах, и она не поглощает воду, а действует как "грубая пища" в желудочно-кишечном тракте.

Полезно прибавлять в смузи киви, ведь в течение двух недель это поможет улучшить работу кишечника.

Смузи (фото: Freepik)

Сок чернослива

Чернослив - это богатый клетчаткой продукт, который помогает кишечнику правильно работать.

Это замечательный источник сорбита - природного сахарного спирта, который обычно не усваивается и помогает смягчить стул.

Сок чернослива также хранит часть клетчатки - в чашке содержится около 3 г.

Соевое молоко

Ферментированное соевое молоко представляет собой альтернативный молочный продукт для веганов или людей с непереносимостью лактозы.

Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки способствует росту полезных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии.

Сок сельдерея

Сок сельдерея имеет противовоспалительные свойства и может помочь поддержать пищеварение, стимулируя выработку желудочной кислоты и уменьшая вздутие живота и несварение.

Возьмите 4-5 стеблей сельдерея, тщательно промойте под холодной водой, чтобы удалить любую грязь или мусор.

Обрежьте верхушки листьев и основание каждого стебля. Нарежьте стебли сельдерея на меньшие кусочки, чтобы они поместились в соковыжималку.

Пропустите кусочки сельдерея через соковыжималку, выжав сок.

Когда весь сельдерей будет выжат, налейте сок в стакан.

Яблочный уксус

Яблочный уксус производится путем добавления дрожжей в яблочный сок. Дрожжи расщепляют сахар, поэтому это ферментированная жидкость.

Многие пьют яблочный уксус, ведь он переполнен пробиотиками, которые могут поддерживать здоровье кишечника.

Есть утверждение, что он способствует здоровому пищеварению и облегчает вздутие.

Если вы хотите попробовать яблочный уксус, то важно знать следующее: