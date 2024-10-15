12 вкусных осенних напитков для улучшения работы кишечника
Устали от проблем с пищеварением? Возможно, самое время попробовать несколько осенних напитков, которые улучшат работу вашего кишечника.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило 12 рецептов простых, но очень полезных напитков, которые помогут желудочно-кишечному тракту работать как часы.
Чай матча
Диетолог Мари Рагглс рассказала, что один из лучших способов восполнить микробиом кишечника - это включать в рацион широкий спектр растительной пищи и напитков. Одним из лучших чаев для здоровья кишечника является матча.
Такой напиток содержит высокую концентрацию сильнодействующего полифенола под названием эпигалокатехингалата (EGCG). Среди других полезных чаев - черный.
Соединения в чае проявляют пребиотическую активность, взаимодействуя с кишечной микробиотой для выработки полезных бактерий. Для большей пользы заваривать напиток нужно не менее 5 минут.
Матча (фото: Freepik)
Молоко с куркумой
Куркума содержит куркумин, соединение с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Молоко с куркумой поддерживает здоровье кишечника, успокаивая пищеварительный тракт и облегчая симптомы вздутия живота и несварения.
Нагрейте 1 стакан молока в небольшой кастрюле на среднем огне, пока оно не начнет кипеть.
Добавьте 1 ч.л молотой куркумы в кипящее молоко и хорошо перемешайте. Продолжайте нагревать еще 2-3 минуты, периодически помешивая.
Имбирный чай
Хорошо известен своей способностью убирать тошноту и помогает пищеварению. Он также стимулирует работу ЖКТ и стула.
Стоит готовить имбирный чай дома, ведь большинство магазинных не производят из настоящего имбиря.
Имбирный чай (фото: Freepik)
Комбуча
В таком напитке огромное количество биологически активных веществ. Он богат антиоксидантами и пребиотиками. Этот напиток может способствовать усвоению питательных веществ.
Чтобы приготовить напиток, нужно положить отросток гриба в хорошо промытую и высушенную трехлитровую банку. В отдельной емкости заварите крепкий чай - 1 литр воды на 100 граммов заварки. Положите в него 60 г сахара.
Когда заварка охладится, аккуратно перелейте ее в банку с грибом. Накройте марлей и храните в теплом темном месте. Напиток будет готов через 8-15 дней.
Комбуча (фото: Freepik)
Костный бульон
Костный бульон помогает уменьшить воспаление в кишечнике и укрепляет иммунитет. В нем много глютамина, желатина и глицина, защищающих слизистую кишечника. Хороший костный бульон после охлаждения должен стать похож на желе.
Чтобы его приготовить, нужно положить килограмм говяжьих костей в кастрюлю и сбрызнуть двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Промойте и очистите морковь, лук, стебель сельдерея и положите в кастрюлю, не измельчая.
Залейте 4 литрами воды, добавьте 2 чайные ложки соли и доведите до кипения. После этого огонь нужно убавить и варить бульон 3,5 часа.
Свекольный квас
Напиток оказывает полезное воздействие на пищеварение и его очень легко приготовить дома.
Свеклу нужно нарезать небольшими кусочками, сложить в банку и залить водой. Накройте марлей и оставит емкость в холодном месте.
Когда со дна банки вверх начнут подниматься пузырьки, значит, квас можно пить.
Свекольный квас (фото: Freepik)
Кефир
Кефир широко известен своими полезными свойствами не только для пищеварения. Он также укрепляет иммунитет, улучшает здоровье костей, хорошо влияет на нервную систему.
Важно знать, что кефир - это натуральный источник пробиотиков, помогающих при нарушениях работы кишечника.
Смузи
Смузи обеспечивает сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки. А это способствует консистенции и улучшает газообразование.
Растворная клетчатка присутствует во фруктах, овощах, семенах и орехах. Нерастворимая клетчатка содержится в кожуре фруктов и овощей, а также в цельнозерновых продуктах, и она не поглощает воду, а действует как "грубая пища" в желудочно-кишечном тракте.
Полезно прибавлять в смузи киви, ведь в течение двух недель это поможет улучшить работу кишечника.
Смузи (фото: Freepik)
Сок чернослива
Чернослив - это богатый клетчаткой продукт, который помогает кишечнику правильно работать.
Это замечательный источник сорбита - природного сахарного спирта, который обычно не усваивается и помогает смягчить стул.
Сок чернослива также хранит часть клетчатки - в чашке содержится около 3 г.
Соевое молоко
Ферментированное соевое молоко представляет собой альтернативный молочный продукт для веганов или людей с непереносимостью лактозы.
Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки способствует росту полезных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии.
Сок сельдерея
Сок сельдерея имеет противовоспалительные свойства и может помочь поддержать пищеварение, стимулируя выработку желудочной кислоты и уменьшая вздутие живота и несварение.
Возьмите 4-5 стеблей сельдерея, тщательно промойте под холодной водой, чтобы удалить любую грязь или мусор.
Обрежьте верхушки листьев и основание каждого стебля. Нарежьте стебли сельдерея на меньшие кусочки, чтобы они поместились в соковыжималку.
Пропустите кусочки сельдерея через соковыжималку, выжав сок.
Когда весь сельдерей будет выжат, налейте сок в стакан.
Яблочный уксус
Яблочный уксус производится путем добавления дрожжей в яблочный сок. Дрожжи расщепляют сахар, поэтому это ферментированная жидкость.
Многие пьют яблочный уксус, ведь он переполнен пробиотиками, которые могут поддерживать здоровье кишечника.
Есть утверждение, что он способствует здоровому пищеварению и облегчает вздутие.
Если вы хотите попробовать яблочный уксус, то важно знать следующее:
- перед употреблением его нужно разбавить, иначе он может повредить зубы и слизистую пищевода.
- яблочный уксус содержит большое количество кислоты. Если у вас хроническая болезнь почек, лучше избегать такого продукта
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not Taht!, National Library of Medicine, Silky mahajan, Hollandand barrett и Eating well.
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