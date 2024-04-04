12-річна українка на протезах бігтиме марафон у США заради мрії важкопораненого бійця: неймовірна історія

Що відомо про Яну Степаненко

8 квітня 2022 року внаслідок терористичного удару росіян по залізничному вокзалу у Краматорську Яна Степаненко втратила обидві ноги.

Світлина, на якій хірург дитячої лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова несе її на руках, облетіла згодом весь світ.

Фото Яни на руках у хірурга (фото: Emilio Morenatti/dobro.ua)

Перші протези для ходьби та бігу дівчинка отримала у США. Торік улітку - після року відновлення за кордоном - вона повернулася до України.

Вдома Яна продовжила реабілітацію та отримала нові штучні кінцівки для ходьби в майстерні протезування Національного реабілітаційного центру "Незламні" (UNBROKEN).

Дівчинка активно тренується (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Торік восени юна спортсменка вирішила долучитись до львівського півмарафону.

Тоді вона тільки вчилася користуватися біговими протезами й разом з іншими пацієнтами UNBROKEN - українськими воїнами - здолала символічну "Милю незламності" довжиною 70 метрів.

Перший півмарафон Яни на протезах (фото: facebook.com/unbroken.ua)

"Коли я пробігла перший раз, то мала такі неперевершені емоції, що хоч трішки, але пробігла", - зізналась дівчинка.

Участь у Бостонському марафоні

Бостонський марафон - один із найстаріших та найпрестижніших у світі щорічних забігів. Його дистанція - 5 кілометрів, а участь у ньому бере близько 30 тисяч людей зі всього світу.

Фініш забігу в 1910 році (фото: en.wikipedia.org)

Яну до участі в цьому спортивному заході запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій.

Бостонський марафон 2010 року (фото: en.wikipedia.org)

Дівчинка погодилась, адже прагне нагадати всьому світу, що:

війна в Україні триває

продовжують страждати й гинути діти та дорослі

скалічено тисячі життів

щодня зростає кількість людей з ампутаціями

українці залишаються незламними - попри все

"Я пережила дуже важкі моменти й зараз я рада, що знову можу ходити та бігати", - наголосила юна українка напередодні марафону у США.

Ця дівчинка й справді - незламна (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Благодійна мета юної українки

Благодійна мета української дівчинки - збір на спортивний протез для важкопораненого захисника України - Олександра Рясного родом із Запоріжжя (також пацієнта UNBROKEN).

30-річний чоловік служить в армії з 2011 року (року народження Яни). Був в АТО, потім - в ООС, далі - повномасштабна війна проти агресора.

Олександр Рясний із Запоріжжя (фото: dobro.ua)

Боронячи рідний Запорізький напрям торік у вересні, Олександр отримав тяжку травму. Поруч із ним розірвався снаряд, внаслідок чого захисник втратив праву ногу.

Нині він опановує звичайний протез і мріє повернутись на службу та знову бігати.

Незламні Яна та Олександр (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Ініціативу Яни підтримала благодійна платформа Dobro.ua, спільно з якою UNBROKEN реалізують проект "Незламна Яна біжить заради захисника".

Підготовка до Бостонського марафону

Впродовж двох місяців Яна посилено готується до участі в Бостонському марафоні.

Вона тренується чотири рази на тиждень:

двічі - у центрі UNBROKEN із фізичним терапевтом

двічі - на велотреку та стадіоні з професійними тренерами бігового клубу PROBIG

Підготовка до марафону - непроста (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Вже 13 квітня юна спортсменка бігтиме марафон у США, аби продемонструвати всьому світові незламність українського народу та здійснити мрію захисника України.