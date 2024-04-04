12-річна українка на протезах бігтиме марафон у США заради мрії важкопораненого бійця: неймовірна історія

12-річна українка Яна Степаненко втратила обидві ноги під час ворожого ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Попри це дівчина займається спортом і вже незабаром планує на протезах взяти участь у Бостонському марафоні заради здійснення мрії важкопораненого захисника України.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю дивовижну дівчинку та її плани на майбутнє.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка UNBROKEN Ukraine у Facebook, Dobro.ua, Wikipedia.
8 квітня 2022 року внаслідок терористичного удару росіян по залізничному вокзалу у Краматорську Яна Степаненко втратила обидві ноги.
Світлина, на якій хірург дитячої лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова несе її на руках, облетіла згодом весь світ.
Фото Яни на руках у хірурга (фото: Emilio Morenatti/dobro.ua)
Перші протези для ходьби та бігу дівчинка отримала у США. Торік улітку - після року відновлення за кордоном - вона повернулася до України.
Вдома Яна продовжила реабілітацію та отримала нові штучні кінцівки для ходьби в майстерні протезування Національного реабілітаційного центру "Незламні" (UNBROKEN).
Дівчинка активно тренується (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Торік восени юна спортсменка вирішила долучитись до львівського півмарафону.
Тоді вона тільки вчилася користуватися біговими протезами й разом з іншими пацієнтами UNBROKEN - українськими воїнами - здолала символічну "Милю незламності" довжиною 70 метрів.
Перший півмарафон Яни на протезах (фото: facebook.com/unbroken.ua)
"Коли я пробігла перший раз, то мала такі неперевершені емоції, що хоч трішки, але пробігла", - зізналась дівчинка.
Бостонський марафон - один із найстаріших та найпрестижніших у світі щорічних забігів. Його дистанція - 5 кілометрів, а участь у ньому бере близько 30 тисяч людей зі всього світу.
Фініш забігу в 1910 році (фото: en.wikipedia.org)
Яну до участі в цьому спортивному заході запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій.
Бостонський марафон 2010 року (фото: en.wikipedia.org)
Дівчинка погодилась, адже прагне нагадати всьому світу, що:
"Я пережила дуже важкі моменти й зараз я рада, що знову можу ходити та бігати", - наголосила юна українка напередодні марафону у США.
Ця дівчинка й справді - незламна (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Благодійна мета української дівчинки - збір на спортивний протез для важкопораненого захисника України - Олександра Рясного родом із Запоріжжя (також пацієнта UNBROKEN).
30-річний чоловік служить в армії з 2011 року (року народження Яни). Був в АТО, потім - в ООС, далі - повномасштабна війна проти агресора.
Олександр Рясний із Запоріжжя (фото: dobro.ua)
Боронячи рідний Запорізький напрям торік у вересні, Олександр отримав тяжку травму. Поруч із ним розірвався снаряд, внаслідок чого захисник втратив праву ногу.
Нині він опановує звичайний протез і мріє повернутись на службу та знову бігати.
Незламні Яна та Олександр (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Ініціативу Яни підтримала благодійна платформа Dobro.ua, спільно з якою UNBROKEN реалізують проект "Незламна Яна біжить заради захисника".
Впродовж двох місяців Яна посилено готується до участі в Бостонському марафоні.
Вона тренується чотири рази на тиждень:
Підготовка до марафону - непроста (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Вже 13 квітня юна спортсменка бігтиме марафон у США, аби продемонструвати всьому світові незламність українського народу та здійснити мрію захисника України.
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