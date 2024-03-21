Ворог скалічив, але не зламав. Як сьогодні живе 7-річна гімнастка з протезом Саша Паскаль: сильні фото

Юна українська гімнастка Саша Паскаль, яка втратила ногу внаслідок ворожої атаки РФ, навчилась жити з протезом і продовжує досягати нових вершин.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: портал МВС, сторінки Саші Паскаль та Вікторії Ефремової в Instagram, сторінка "1+1" у Facebook, YouTube-канал "Телеканал ТЕТ".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю неймовірну дівчинку та її здобутки.

Трагічна історія юної Саші

16 травня 2022 року сім'я 6-річної на той момент Саші Паскаль приїхала у справах в Затоку Одеської області.

Цей день був теплим і звичайним - допоки в населеному пункті не пролунали гучні звуки вибухів. Це були "прильоти" російських ракет.

Згідно з повідомленням МВС України, одна з ракет влучила саме в те приміщення, де перебували маленька Саша з мамою.

Поїздка на дачу обернулась трагедією (скріншот: youtube.com/@mvs_ua)

Прибувші на місце трагедії рятувальники знайшли дівчинку серед завалів. Вона дихала, але була без свідомості.

За словами мами Марії, близько 15 діб дівчинка пробула в комі.

Уламки від ворожої ракети понівечили руку дівчинки, а ніжку довелося ампутувати.

Попри тяжкий стан найбільше Сашу турбувало, чи зможе вона повернутися до справи свого життя - художньої гімнастики. Виявилось, що наполегливість і жага до спорту були сильнішими за травму.

Саша - неймовірно мужня дівчинка (скріншот: youtube.com/@mvs_ua)

Реабілітація та перші досягнення з протезом

Впродовж тривалого періоду родині Паскаль довелося нелегко. Декілька місяців пішло на реабілітацію Олександри за кордоном, після цього - протезування ноги.

Були й періоди боротьби з фантомними болями, неприйняття ситуації. Проте батьки робили все для того, щоб дівчинка відчувала себе щасливою.

Реабілітація буває різною (фото: mvs.gov.ua)

Поборовши всі складності, юна Саша повернулась до спортивної зали, де відбуваються тренування з художньої гімнастики, й вже незабаром 7-річна спортсменка почала займатися на рівні з усіма.

Ходити на протезі дівчинка вчилась впродовж кількох місяців (скріншот: youtube.com/@mvs_ua)

Дівчинка навчилась жити з біонічним протезом замість ноги й вірить, що має всі шанси здобути Олімпійське золото.

Мрії Саші - не згасають (скріншот: youtube.com/@mvs_ua)

У першій половині 2023 року Саша Паскаль взяла перше місце із сольним номером на чемпіонаті з гімнастики у Чорноморську Одеської області.

Непроста перемога (фото: mvs.gov.ua)

12 червня 2023 року дівчинка взяла участь у благодійній акції "Діти-герої" й отримала нагороду за мужність під час війни.

Дівчинка-героїня (фото: mvs.gov.ua)

У межах заходу Олександра зустрілась з іншими дітьми-героями, першою леді України Оленою Зеленською, низкою посадовців і навіть улюбленцем багатьох українських дітей - псом Патроном.

Юна гімнастка під час офіційного заходу (фото: mvs.gov.ua)

Як Саша Паскаль живе сьогодні

Нині Саша продовжує свою спортивну кар'єру - багато тренується й бере участь у різноманітних конкурсах і змаганнях.

Дівчинка - неймовірно талановита (скріншот: facebook.com/1plus1.ua)

Її підтримують не лише рідні та друзі, але й публічні особи.

Наприклад нещодавно в межах благодійної рубрики "Мрія заради життя" її ініціаторка - співачка Марта Липчей - пообіцяла за підтримки мецената підібрати Саші новий протез (адже дівчинка росте й змінювати його потрібно регулярно).

Саша зустрілась з Мартою (скріншот: facebook.com/1plus1.ua)

Крім того, нещодавно юна гімнастка виступила на талант-шоу "Україна неймовірних людей", причому її номер став одним із найкращих.

Юна, проте неймовірно талановита (скріншот: youtube.com/@tet)

Суддя шоу Надія Дорофєєва поставила їй максимальний бал - вісім.

Виступ на шоу (скріншот: youtube.com/@tet)

"Я не знаю, чи розумієш ти, наскільки ти надихаєш усіх нас. Я хочу сказати за себе, як ти надихаєш мене. У будь-який момент життя, якщо я подумаю, що мені десь щось там важко, я згадуватиму тебе. Ти неймовірна. Дякую за твій виступ. Ти красуня. Ти нереально крута. Браво!" - наголосила артистка.

Глядачі оцінили виступ Саші на шість балів, тож в цілому дівчинка набрала 14 балів і майже пройшла у фінал.

Роздивляючись нещодавні світлини, зроблені фотографом Вікторією Ефремовою, можна вкотре пересвідчитись, що Саша Паскаль - неймовірна дівчинка. Сильна, талановита й цілеспрямована.

Неймовірна гімнастка (фото: instagram.com/viktoria_efremova_sport)