12-летняя украинка на протезах будет бежать марафон в США ради мечты тяжелораненого бойца: невероятная история

12-летняя украинка Яна Степаненко потеряла обе ноги во время вражеского ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Несмотря на это, девочка занимается спортом и уже вскоре планирует на протезах принять участие в Бостонском марафоне ради осуществления мечты тяжелораненого защитника Украины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой удивительной девочке и ее планах на будущее.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница UNBROKEN Ukraine в Facebook, Dobro.ua, Wikipedia.
8 апреля 2022 года в результате террористического удара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске Яна Степаненко потеряла обе ноги.
Фотография, на которой хирург детской больницы Святого Николая первого медобъединения Львова несет ее на руках, со временем облетела весь мир.
Фото Яны на руках у хирурга (фото: Emilio Morenatti/dobro.ua)
Первые протезы для ходьбы и бега девушка получила в США. Летом прошлого года - после года восстановления за границей - она вернулась в Украину.
Дома Яна продолжила реабилитацию и получила новые искусственные конечности для ходьбы в мастерской протезирования Национального реабилитационного центра "Незламні" (UNBROKEN).
Девочка активно тренируется (фото: facebook.com/unbroken.ua)
В прошлом году осенью юная спортсменка решила присоединиться к львовскому полумарафону.
Тогда она только училась пользоваться беговыми протезами и вместе с другими пациентами UNBROKEN - украинскими воинами - одолела символическую "Милю несокрушимости" длиной 70 метров.
Первый полумарафон Яны на протезах (фото: facebook.com/unbroken.ua)
"Когда я пробежала первый раз, то испытывала такие непревзойденные эмоции, что хоть немного, но пробежала", - призналась девочка.
Бостонский марафон - один из самых старых и престижных в мире ежегодных забегов. Его дистанция - 5 километров, а участие в нем принимает около 30 тысяч человек со всего мира.
Финиш забега в 1910 году (фото: en.wikipedia.org)
Яну к участию в этом спортивном мероприятии пригласил американский фонд One World Strong, помогающий ветеранам и гражданским, пострадавшим в результате терактов и военных действий.
Бостонский марафон в 2010 году (фото: en.wikipedia.org)
Девочка согласилась, ведь стремится напомнить всему миру, что:
"Я пережила очень трудные моменты и сейчас я рада, что снова могу ходить и бегать", - подчеркнула юная украинка накануне марафона в США.
Эта девочка действительно - несокрушимая (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Благотворительная цель украинской девочки - сбор на спортивный протез для тяжелораненого защитника Украины - Александра Рясного родом из Запорожья (также пациента UNBROKEN).
30-летний мужчина служит в армии с 2011 года (года рождения Яны). Был в АТО, затем - в ООС, далее - полномасштабная война против агрессора.
Александр Рясный из Запорожья (фото: dobro.ua)
Защищая родное Запорожское направление в сентябре прошлого года, Александр получил тяжелую травму. Рядом с ним разорвался снаряд, в результате чего защитник потерял правую ногу.
Сейчас он овладевает обычным протезом и мечтает вернуться на службу и снова бегать.
Несокрушимые Яна и Александр (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Инициативу Яны поддержала благотворительная платформа Dobro.ua, совместно с которой UNBROKEN реализуют проект "Несокрушимая Яна бежит ради защитника".
В течение двух месяцев Яна усиленно готовится к участию в Бостонском марафоне.
Она тренируется четыре раза в неделю:
Подготовка к марафону - непростая (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Уже 13 апреля юная спортсменка будет бежать марафон в США, чтобы продемонстрировать всему миру несокрушимость украинского народа и осуществить мечту защитника Украины.
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