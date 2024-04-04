12-летняя украинка на протезах будет бежать марафон в США ради мечты тяжелораненого бойца: невероятная история

Что известно о Яне Степаненко

8 апреля 2022 года в результате террористического удара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске Яна Степаненко потеряла обе ноги.

Фотография, на которой хирург детской больницы Святого Николая первого медобъединения Львова несет ее на руках, со временем облетела весь мир.

Фото Яны на руках у хирурга (фото: Emilio Morenatti/dobro.ua)

Первые протезы для ходьбы и бега девушка получила в США. Летом прошлого года - после года восстановления за границей - она вернулась в Украину.

Дома Яна продолжила реабилитацию и получила новые искусственные конечности для ходьбы в мастерской протезирования Национального реабилитационного центра "Незламні" (UNBROKEN).

Девочка активно тренируется (фото: facebook.com/unbroken.ua)

В прошлом году осенью юная спортсменка решила присоединиться к львовскому полумарафону.

Тогда она только училась пользоваться беговыми протезами и вместе с другими пациентами UNBROKEN - украинскими воинами - одолела символическую "Милю несокрушимости" длиной 70 метров.

Первый полумарафон Яны на протезах (фото: facebook.com/unbroken.ua)

"Когда я пробежала первый раз, то испытывала такие непревзойденные эмоции, что хоть немного, но пробежала", - призналась девочка.

Участие в Бостонском марафоне

Бостонский марафон - один из самых старых и престижных в мире ежегодных забегов. Его дистанция - 5 километров, а участие в нем принимает около 30 тысяч человек со всего мира.

Финиш забега в 1910 году (фото: en.wikipedia.org)

Яну к участию в этом спортивном мероприятии пригласил американский фонд One World Strong, помогающий ветеранам и гражданским, пострадавшим в результате терактов и военных действий.

Бостонский марафон в 2010 году (фото: en.wikipedia.org)

Девочка согласилась, ведь стремится напомнить всему миру, что:

война в Украине продолжается

продолжают страдать и гибнуть дети и взрослые

искалечены тысячи жизней

ежедневно растет количество людей с ампутациями

украинцы остаются несокрушимыми - несмотря ни на что

"Я пережила очень трудные моменты и сейчас я рада, что снова могу ходить и бегать", - подчеркнула юная украинка накануне марафона в США.

Эта девочка действительно - несокрушимая (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Благотворительная цель юной украинки

Благотворительная цель украинской девочки - сбор на спортивный протез для тяжелораненого защитника Украины - Александра Рясного родом из Запорожья (также пациента UNBROKEN).

30-летний мужчина служит в армии с 2011 года (года рождения Яны). Был в АТО, затем - в ООС, далее - полномасштабная война против агрессора.

Александр Рясный из Запорожья (фото: dobro.ua)

Защищая родное Запорожское направление в сентябре прошлого года, Александр получил тяжелую травму. Рядом с ним разорвался снаряд, в результате чего защитник потерял правую ногу.

Сейчас он овладевает обычным протезом и мечтает вернуться на службу и снова бегать.

Несокрушимые Яна и Александр (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Инициативу Яны поддержала благотворительная платформа Dobro.ua, совместно с которой UNBROKEN реализуют проект "Несокрушимая Яна бежит ради защитника".

Подготовка к Бостонскому марафону

В течение двух месяцев Яна усиленно готовится к участию в Бостонском марафоне.

Она тренируется четыре раза в неделю:

дважды - в центре UNBROKEN с физическим терапевтом

дважды - на велотреке и стадионе с профессиональными тренерами бегового клуба PROBIG

Подготовка к марафону - непростая (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Уже 13 апреля юная спортсменка будет бежать марафон в США, чтобы продемонстрировать всему миру несокрушимость украинского народа и осуществить мечту защитника Украины.