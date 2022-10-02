ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

12-річна мешканка Чаплиного розповіла музею" Голоси мирних" про обстріли

Новость на русском →
Неділя 02 жовтня 2022 17:37
12-річна мешканка Чаплиного розповіла музею" Голоси мирних" про обстріли Фото: 12-річна мешканка Чаплиного розповіла музею" Голоси мирних" про обстріли (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

12-річна Богдана Іляшенко та її 15-річний брат Олег пережили страшну трагедію у День незалежності України під час обстрілу залізничної станції поблизу Чаплиного на Дніпропетровщині.

Мама дітей загинула від ракетного удару. За життя батька борються медики. Історія сім'ї увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

У той день мама Богдани заклеювала вікна в оселі. Дівчинка перебувала за стіною від неї, щось дивилася у телефоні. Ззовні батько ремонтував шифер на даху, який розбило після попереднього вибуху. Увімкнулася сирена та Олег пішов до матері, щоби відвести її від вікна. Ракета прилетіла без свисту: Богдана почула лише вибух.

"Маму вбило, братика посікло уламками. Батька тяжко поранило. А у мене просто переляк", - ділиться дівчинка.

Вона одразу побігла на вулицю, де побачила жахливу картину: там горіла машина, у якій було п’ятеро людей. Шестирічного хлопчика вибухом викинуло з автівки - вижив лише він.

Батька Богдани відвезли до лікарні, де на момент запису історії на початку вересня він перебував у реанімації: у тяжкому стані, після п'яти операцій. Олега шпиталізували у Запоріжжі, вийняли уламок з його живота, наразі хлопець відновлюється. Сестра батька перевезла Богдану та Олега до Львова. Вона теж долучилася до інтерв'ю.

"Ми підтримуємо зв’язок із батьком дітей лише через лікарів. Коли мені вдалося поспілкуватися з ним, він просив забрати сина та доньку у Львів. У нас велика родина і ми зробимо все, щоб допомагати діткам", - розповіла жінка.

Свою історію Богдана Іляшенко довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею налічує вже понад 35 000 історій.

Поділитися історією можна так:

- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;

- скористайтеся чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot у Telegram;

- відвідайте портал Музею https://civilvoicesmuseum.org/ та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;

- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України