12-летняя жительница Чаплиного рассказала музею "Голоса мирных" об обстрелах

12-летняя Богдана Иляшенко и ее 15-летний брат Олег пережили страшную трагедию в День независимости Украины во время обстрела железнодорожной станции вблизи Чаплиного на Днепропетровщине.

Мать детей погибла от ракетного удара. За жизнь отца сражаются медики. История семьи вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В тот день мама Богданы заклеивала окна в доме. Девочка находилась за стеной от нее, что-то смотрела по телефону. Снаружи отец ремонтировал шифер на крыше, разбившейся после предварительного взрыва. Включилась сирена и Олег пошел к матери, чтобы увести ее от окна. Ракета прилетела без свиста: Богдана услышала только взрыв.

"Маму убило, братика порубило обломками. Отца тяжело ранило. А у меня просто испуг", - делится девочка.

Она сразу побежала на улицу, где увидела ужасную картину: там горела машина, в которой было пять человек. Шестилетнего мальчика взрывом выбросило из автомобиля - выжил только он.

Отца Богданы отвезли в больницу, где в момент записи истории в начале сентября он находился в реанимации: в тяжелом состоянии, после пяти операций. Олега госпитализировали в Запорожье, вынули отломок из его живота, сейчас парень восстанавливается. Сестра отца перевезла Богдана и Олега во Львов. Она тоже приобщилась к интервью.

"Мы поддерживаем связь с отцом детей только через врачей. Когда мне удалось пообщаться с ним, он просил забрать сына и дочь во Львов. У нас большая семья и мы сделаем все, чтобы помогать деткам", - рассказала женщина.

Свою историю Богдана Иляшенко доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 35 000 историй.

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