12 вещей, которые богатые люди никогда не делают

Каждый социально-экономический класс имеет свой образ жизни. Люди с более низкими доходами часто живут от зарплаты до зарплаты. В то время как богатые люди обычно имеют больше финансовой стабильности и способны накапливать сбережения. Какие плохие привычки богатые люди осуждают?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ложных финансовых практиках, от которых отказались богатые люди.

Не экономить на случай чрезвычайных ситуаций

"Деньги - это как страховая сетка," - объясняет инвесторка Сана Хайр. Люди с большим состоянием всегда имеют финансовый запас на непредвиденные ситуации, в отличие от живущих впритык.

Накапливать долги

Богатые люди используют долги в качестве инструмента для строительства своего капитала, а не для того, чтобы попадать в долговые ловушки с высокими процентами. Бедные люди, напротив, часто сталкиваются с трудно погасившимися кредитами.

Жить только сегодняшним днем

"Деньги - это не только сегодня, но и завтра," - говорит Хайр. Состоятельные люди всегда планируют заранее обеспечить финансовый успех в будущем.

Игнорировать инвестиции

Инвестирование - это, как говорит Хайр, "посадка семян для вашего капитала." У богатых людей есть разнообразные возможности для инвестиций, которые помогают их деньгам расти.

Брать несколько кредитов одновременно

Состоятельные люди редко обращаются по нескольким кредитам одновременно, поскольку имеют достаточно ресурсов. Бедные же часто берут кредиты из разных источников, что лишь усугубляет их финансовые трудности.

Тратить все деньги сразу

Богатые люди всегда откладывают часть денег на сбережения даже во время больших покупок. Они не тратят все одновременно, как делают люди с меньшими доходами.

Экономия – это непростая наука, которой нужно учиться (фото: Freepik.com)

Платить больше налогов, чем нужно

Хотя богатые люди платят большие суммы налогов, они знают, как эффективно использовать свои средства, чтобы минимизировать процентную нагрузку, чего не могут позволить себе люди с более низкими доходами.

Игнорировать здоровье

Миллионеры понимают, что плохое здоровье может привести к снижению производительности и большим затратам на лечение. Они всегда находят время для поддержания своего физического и психического благополучия.

Смотреть много телевидения

Состоятельные люди предпочитают чтение, спорт или саморазвитие вместо траты времени на телевидение. Они используют каждый момент продуктивно.

Бояться рисковать

Миллионеры не остаются в зоне комфорта, они берут на себя риски для достижения успеха. Они понимают, что без риска не добьешься большого успеха.

Откладывать на потом

Миллионеры не ждут, чтобы начать действовать. Они сразу берутся за реализацию своих планов, чтобы двигаться вперед.

Полагаться на один источник дохода

У богатых людей всегда есть несколько источников дохода, что обеспечивает им финансовую стабильность. Они вкладывают в разные направления, чтобы избежать риска потери всего.