12 причин, чому iPhone 17 стане вашим наступним телефоном для покупки у 2025 році

iPhone 17 "Air"

iPhone 17 Plus?

За повідомленнями The Information, Apple планує випустити абсолютно нову модель iPhone 17 зі "значно тоншим" дизайном. Пристрій, який може називатися "iPhone 17 Air", імовірно, матиме "серйозний редизайн", який може включати одну задню камеру, розташовану у верхній центральній частині пристрою, а також вужчий Dynamic Island, за словами аналітика Apple Мінг-Чі Куо.

Однак один із чуток стверджує, що акумулятор буде товщиною близько 6 мм, що означає, що сам пристрій буде товщим. Найтоншим iPhone від Apple був iPhone 6 завтовшки 6,9 мм. Виходить, що iPhone 17 "Air" може бути не набагато тоншим, ніж флагман 2014 року.

За чутками, пристрій матиме розмір екрану 6,5 дюйми і може замінити модель iPhone 17 Plus, але це не підтверджено. Інші потенційні функції включають алюмінієвий корпус, чіп A19, розроблений Apple модем 5G та покращену фронтальну камеру.

Новий повністю алюмінієвий дизайн

Усі моделі iPhone 17

За повідомленнями, Apple планує повернути всі свої пристрої до алюмінію з лінійкою iPhone 17. Дві флагманські моделі iPhone 17 Pro ознаменують повернення алюмінієвих рамок до висококласних iPhone вперше, відколи Apple почала розрізняти моделі Pro і не Pro.

В останні роки алюмінієві рамки були зарезервовані для більш дешевих пристроїв, таких як iPhone SE та iPhone 16, тоді як преміальні моделі оснащувалися сталевими рамами до iPhone 15 Pro, який представив титановий корпус як серйозне оновлення.

Цей зсув у матеріалах для лінійки iPhone 17 сигналізує про уніфікований підхід, причому алюмінієві рамки повинні повернутися до всього діапазону пристроїв.

Прямокутний блок камер

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max

За чутками, моделі iPhone 17 Pro будуть оснащені новим дизайном задньої панелі, що поєднує алюміній і скло. Верхня половина буде алюмінієвою, з "прямокутним блоком камер" із алюмінію замість традиційного 3D-скла. Нижня половина залишиться скляною для забезпечення бездротової зарядки.

Хоча Apple використовувала скляну задню панель з iPhone 8 і iPhone X в 2017 році, раніше моделі iPhone, за винятком iPhone 3G, iPhone 3GS і iPhone 5C, мали алюмінієві задні панелі.

Крім того, за повідомленнями, алюмінієвий блок камери на iPhone 17 Pro буде більший, ніж у попередніх моделях.

Нові розміри дисплея

iPhone 17 та iPhone 17 Plus

Цього року iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max отримали збільшені розміри дисплеїв: з 6,12 та 6,69 дюйма до 6,27 та 6,86 дюйма відповідно.

У 2025 році Apple, як очікується, також збільшить розмір дисплея стандартної моделі iPhone до 6,27 дюйма, а еквівалентна модель iPhone 17 Plus (попередньо звана iPhone 17 Air) може отримати абсолютно нові розміри дисплея.

120 Гц ProMotion (постійно увімкнений дисплей)

iPhone 17 та iPhone 17 Plus

Apple планує розширити підтримку технології ProMotion на всі моделі iPhone у 2025 році, дозволяючи всім пристроям підвищувати частоту оновлення до 120 Гц для більш плавного прокручування та відео за потреби. Раніше ця функція була доступна лише у "Pro"-моделях.

Примітно, що ProMotion також дозволить дисплею iPhone 17 і iPhone 17 Air знижувати частоту оновлення до 1 Гц, що уможливить функцію постійно включеного екрана (Always-on Display). Це дозволить відображати годинник, віджети, повідомлення та шпалери екрана блокування навіть у заблокованому стані пристрою.

Чіп Wi-Fi 7, розроблений Apple

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max

Преміальні моделі Apple 2025, як очікується, будуть оснащені чіпом Wi-Fi 7, розробленим компанією. Підтримка Wi-Fi 7 дозволить "Pro"-моделям одночасно відправляти та отримувати дані через діапазони 2.4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц із сумісним маршрутизатором, забезпечуючи більш високу швидкість Wi-Fi, меншу затримку та більш стабільне з'єднання.

Цей чіп також дозволить Apple зменшити залежність від зовнішніх постачальників, таких як Broadcom, який зараз поставляє комбінований чіп Wi-Fi та Bluetooth для iPhone.

48-мегапіксельний телеоб'єктив

iPhone 17 Pro Max

Очікується, що оновлений 48-мегапіксельний телеоб'єктив на найбільшій преміальній моделі Apple буде оптимізований для використання з гарнітурою Vision Pro.

Таким чином, "Pro Max" 2025 стане першим iPhone, оснащеним задньою камерою, що повністю складається з 48-мегапіксельних об'єктивів. Це дозволить захоплювати ще більше деталей у фотографіях.

24-мегапіксельна фронтальна камера

Усі моделі iPhone 17

Згідно з чутками, лінійка iPhone 17 буде оснащена 24-мегапіксельною фронтальною камерою з шестиелементним об'єктивом.

Перехід на 24 Мп в iPhone 17 дозволить зберігати високу якість фотографій при їх обрізанні або збільшенні, а також фіксувати більш тонкі деталі завдяки збільшеній кількості пікселів.

Антивідблиск і стійкий до подряпин дисплей

Усі моделі iPhone 17

Згідно з чутками, iPhone 17 буде оснащений антивідблисковим дисплеєм, більш стійким до подряпин, ніж Ceramic Shield, що використовується в моделях iPhone 15. При цьому Pro-моделі iPhone 16 вже мають Ceramic Shield останнього покоління з удосконаленою формулою, яка вдвічі міцніша за скло будь-якого іншого смартфона.

Зовнішнє скло iPhone 17 нібито отримає "надміцне покриття антивідблиску", яке буде "стійкішим до подряпин".

Більше пам'яті

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max

Як мінімум, одна з моделей лінійки iPhone 17 буде оснащена 12 ГБ оперативної пам'яті. Джефф Пу з інвестиційної компанії Haitong стверджує, що обидві моделі Pro отримають збільшений обсяг ОЗУ, тоді як аналітик Apple Мін-Чі Куо вважає, що лише iPhone 17 Pro Max матиме 12 ГБ.

Інше надійне джерело стверджує, що всі моделі iPhone 17 будуть оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті. Для порівняння: стандартні iPhone 15 та iPhone 15 Plus мають 6 ГБ ОЗУ, моделі iPhone 15 Pro - 8 ГБ, а всі моделі iPhone 16 також оснащені 8 ГБ.

Збільшення обсягу пам'яті дозволить покращити багатозадачність та надасть додаткові ресурси для функцій штучного інтелекту Apple, яким потрібний значний обсяг пам'яті для роботи мовних моделей.

Зменшений Dynamic Island

iPhone 17 Pro Max

Найпросунутіший iPhone 2025 року буде оснащений значно вужчим Dynamic Island завдяки використанню меншого "метаоб'єктива" для системи Face ID, повідомляє Джефф Пу з Haitong.

На відміну від традиційних камер з вигнутими лінзами, які перенаправляють світло на сенсор зображення, метаоб'єктив є тонкою і плоскою лінзою з мікроскопічними візерунками, які більш точно фокусують світло. Якщо ця технологія призведе до зменшення Dynamic Island, це буде перша зміна цієї функції з моменту її дебюту в iPhone 14 Pro в 2022 році.

Процесор A19

Усі моделі iPhone 17

Apple зазвичай щорічно оновлює iPhone, впроваджуючи швидші та енергоефективні чіпи. Хоча в лінійці iPhone 17 не очікується використання чіпів наступного покоління від TSMC з 2-нанометровим техпроцесом, технологія чіпа A19, ймовірно, буде заснована на вдосконаленому 3-нанометровому процесі.

Очікується, що iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають чіп A19 Pro, а моделі iPhone 17 та iPhone 17 Air будуть оснащені стандартним чіпом A19. TSMC працює над процесом N3P, масове виробництво якого має розпочатися наприкінці 2024 року. Це саме та технологія, яка, як передбачається, використовуватиметься в лінійці iPhone 17.

Чіпи N3P пропонують підвищену ефективність, продуктивність та збільшену щільність транзисторів у порівнянні з ранніми версіями 3-нм чіпів.