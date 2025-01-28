12 потужних фраз, які підтримають вас у найважчі моменти життя: запам'ятайте їх

Життя нерідко підкидає нам виклики, через які ми втрачаємо віру в себе. Але у найтемніші моменти кілька простих слів можуть стати підтримкою, повернувши впевненість і силу. Які фрази потрібно мати у своєму "арсеналі"?
Які 12 потужних фраз підтримають вас у найважчі часи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Запишіть ці фрази в блокнот, на стікерах чи в додаток на телефоні. Прочитайте їх щоразу, коли здається, що сили вас покидають. Також ці фрази можна використовувати для того, щоб підтримати своїх близьких.
Думка про те, що все мине, підтримує збереження сил і надає можливості рухатися вперед, навіть коли здається, що світ зупинився.
Нагадуйте собі, що всередині вас більше сили, ніж ви можете уявити.
Ніхто не ідеальний, і помилки - це природна частина шляху до зростання. Тому й ви маєте право на помилку. Інколи саме вони підштовхують рухатися далі.
Сила - у визнанні того, що вам потрібна підтримка. Довіряйте близьким і просіть допомогу, коли це необхідно.
Пам'ятайте, що ви не одні у своїх випробуваннях. Інші також проходили через подібне й виходили переможцями. І поруч з вами завжди буде хтось, хто підтримає.
Розділіть проблему на частини. Зосередьтеся на першому кроці, а не на всій дорозі.
Зосередьтеся на тому, що у ваших руках. Відпустіть занепокоєння про те, що поза вашим контролем.
Будь-який найгірший день закінчується. Завтра - можливість виправити помилки та спробувати знову.
Ця фраза нагадує, що кожен має право на радість, навіть коли все здається складним.
Будьте добрими до себе. Ви робите те, що у ваших силах, і цього достатньо. Більшість людей, як і ви теж, роблять часто щось понад свої сили.
Ми часто недооцінюємо свою внутрішню силу та стійкість. Нагадуйте собі про це у важкі моменти. Ви вже багато чого подолали та зможете справитися з труднощами.
Віра у свої здібності - це дуже потужний інструмент. Повторіть собі цю фразу, щоб налаштуватися на позитивний результат та знайти рішення.
Раніше ми писали про те, які риси видають інфантильну людину з головою.
А ще розповідали про те, що вчені пояснили, чи говорити з самим собою - погано або це корисна звичка.
Під час написання матеріалу використані джерела: книга "Думай і багатій" Наполеона Хілла, BetterHelp, Harvard Health, Psychology Today, книга "Сім звичок високоефективних людей" Стівена Кові.