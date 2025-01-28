12 мощных фраз, которые поддержат вас в самые трудные моменты жизни: запомните их

Жизнь нередко подбрасывает нам вызовы, из-за которых мы теряем веру в себя. Но в самые темные моменты несколько простых слов могут стать поддержкой, вернув уверенность и силу. Какие фразы нужно иметь в своем "арсенале"?
Какие 12 мощных фраз поддержат вас в самые трудные времена, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Запишите эти фразы в блокнот, на стикерах или в приложение на телефоне. Прочитайте их каждый раз, когда кажется, что силы вас покидают. Также эти фразы можно использовать для того, чтобы поддержать своих близких.
Мысль о том, что все пройдет, поддерживает сохранение сил и предоставляет возможности двигаться вперед, даже когда кажется, что мир остановился.
Напоминайте себе, что внутри вас больше силы, чем вы можете представить.
Никто не идеален, и ошибки - это естественная часть пути к росту. Поэтому и вы имеете право на ошибку. Иногда именно они подталкивают двигаться дальше.
Сила - в признании того, что вам нужна поддержка. Доверяйте близким и просите помощь, когда это необходимо.
Помните, что вы не одни в своих испытаниях. Другие также проходили через подобное и выходили победителями. И рядом с вами всегда будет кто-то, кто поддержит.
Разделите проблему на части. Сосредоточьтесь на первом шаге, а не на всей дороге.
Сосредоточьтесь на том, что в ваших руках. Отпустите беспокойство о том, что вне вашего контроля.
Любой худший день заканчивается. Завтра - возможность исправить ошибки и попробовать снова.
Эта фраза напоминает, что каждый имеет право на радость, даже когда все кажется сложным.
Будьте добрыми к себе. Вы делаете то, что в ваших силах, и этого достаточно. Большинство людей, как и вы тоже, делают часто что-то сверх своих сил.
Мы часто недооцениваем свою внутреннюю силу и устойчивость. Напоминайте себе об этом в трудные моменты. Вы уже многое преодолели и сможете справиться с трудностями.
Вера в свои способности - это очень мощный инструмент. Повторите себе эту фразу, чтобы настроиться на положительный результат и найти решение.
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При написании материала использованы источники: книга "Думай и богатей" Наполеона Хилла, BetterHelp, Harvard Health, Psychology Today, книга "Семь привычек высокоэффективных людей" Стивена Кови.