12 основных ошибок в пользовании холодильником, которые его ломают

Обычно люди игнорируют или банально не знают правил пользования холодильником. Ведь с детства мы привыкли, что он работает себе и не требует никакого дополнительного обслуживания. Это приводит к некорректной работе и как следствие - ремонту драгоценного холодильника.
Какие ошибки не следует делать в пользовании холодильником - читайте в нашем материале Styler далее.
Если вы собственноручно занимаетесь транспортировкой холодильника из магазина или во время переезда, следует помнить одно простое правило: перемещать холодильник можно только в вертикальном положении.
Это правило обусловлено необходимостью соблюдения чистоты в системе подачи масла в компрессоре, потому что во время горизонтальной перевозки эта система может засориться.
Пожалуй, это самая распространенная ошибка. Ведь наши люди не знают, что устанавливать агрегат у плиты или элементов отопления нельзя. Эта информация прописана в инструкции по пользованию, но кому оно надо...
Оптимальной дистанцией от источника тепла считается хотя бы один метр.
Вывести из строя компрессор очень просто. Для этого надо лишь поставить в холодильник горячую кастрюлю или другой предмет с высокой температурой.
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Не ставьте горячую пищу в холодильник (коллаж РБК-Украина)
Электроника в холодильниках очень чувствительна к перепадам напряжения. Поэтому если у вас дорогой новенький холодильник, позаботьтесь о нем. Купите стабилизатор напряжения, так вы сможете быть уверены в сохранении своей драгоценной техники, даже во время перепадов напряжения.
Загружая большой посудой верхние полки, вы мешаете необходимой циркуляции воздуха для выравнивания температурного режима. Когда этот режим нарушается, возникают зоны с разной температурой, это несет плохие последствия, как для техники, так и для продуктов.
Согласно средней загруженности холодильника, должны меняться и настройки, ведь стандартные настройки рассчитаны на полную загруженность свободного пространства. Поэтому если ваш холодильник хранит небольшое количество продуктов, следует отредактировать настройки, чтобы компрессор работал корректно.
Лишняя влага - худший враг холодильников. Она появляется в виде конденсата, когда вы открываете дверцу холодильника или кладете теплые объекты внутрь. Также распространенной ошибкой является уборка влажной тряпкой.
Влага вредна для холодильника из-за того что она намерзает на стенке холодильника, чем мешает нормальной работе системы вентиляции.
Основными ошибками в использовании морозилки являются два фактора.
Первый - это перезагрузка морозилки, когда у вас годами хранятся какие-то продукты "ледникового периода".
Вторым фактором является выставленная температура, особенно в летнее время. Если ваша морозилка работает на максимум летом, скорее всего компрессор работает также на максимум. В таком темпе компрессор значительно быстрее изнашивается.
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Правильно обходитесь с морозильной камерой (фото: freepik)
Радиатор или конденсатор - важная деталь в каждом холодильнике. Играя роль теплотвода радиатор собирает на себя грязь и пыль. Обычно мы его не видим, ведь он находится с тыльной стороны, но его непременно нужно очищать 2 раза в год. Для действенной чистки используйте пылесос и жесткую щетку. Перед очисткой не забудьте выключить холодильник.
Если на стенках вашей морозильной камеры слой льда больше чем 1 сантиметр, это сигнал для размораживания. Эту процедуру согласно инструкции следует проводить 1-2 раза в год.
Выключите холодильник, уберите все изнутри и дайте льду просто растаять. Не следует его отбивать или еще как-то дополнительно помогать растаять.
Этот довольно простой и дешевый элемент конструкции играет важную роль. Ведь если уплотнитель не выполняет своих функций, пропуская воздух внутрь, холодильник значительно раньше выйдет из строя. Значительно дешевле сменить уплотнитель, чем ремонтировать холодильник в целом.
Для того чтобы ваш уплотнитель работал долго и так как надо, за ним надо ухаживать. Достаточно будет иногда его мыть с мылом и обрабатывать герметиком или вазелином. Если уж вы видите деформацию и трещины, то пора менять эту деталь.
Отремонтировать холодильник самостоятельно далеко не самое легкое дело. Часто самостоятельный ремонт вытекает в большую сумму, которую вы потратите на работу мастера.
Только своевременная помощь мастера поможет спасти технику и сохранить средства.
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