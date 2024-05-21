12 нових українських пісень для травневого настрою

Крихітка - "Мегалюбов"

Саша Кольцова і її гурт випустили нещодавно перший за 14 років повноформатний альбом. У ньому немає випадкових треків. Пісні створювались у різні періоди, до повномасштабного вторгнення та вже під час. Деякі з них не несуть відлуння війни, інші є прямою реакцією на сучасні події.

Пропонуємо послухати трек “Сонячні дні".

KALUSH і Balsam - "Розбуди мене"

Ця пісня розповідає про внутрішню боротьбу з невизначеністю та пошуком справжньої цінності у світі, де час і спокуса постійно позбавляють нас від суттєвого та важливого.

O.Torvald - "Амстердам"

Це, напевно, найлегший і найпозитивніший трек альбому “Втома", який вийшов у квітні.

Ця пісня про те, що рано чи пізно війна мине, але потрібно мріяти й вірити, бо поки ми мріємо і віримо - нас не зламати.

Це трек з ностальгією про те, як було раніше, про те, як кожен з нас засинав у мирному Києві. Чому "Амстердам"? Тому що це місто свободи. Але, звичайно, це лише символ, насправді цей трек про довоєнний Київ.

Wellboy, Brykulets - "Перший крок"

Ця пісня про тих, хто вже зробив свій крок у бік любові і для тих, хто ніяк не наважиться. Відкинути страхи та любити на повну - головна думка пісні.

Parfeniuk - "На даху"

Романтичний реп-хіт з легкістю стане вашим способом зізнання у коханні найріднішій людині.

Kozak Siromaha - "Козацька"

За словами артиста, зараз “саме час робити пісні, які будуть підіймати дух, будуть звучати у військових, волонтерів і активних громадян, які прагнуть прикласти руку до нашої боротьби". В нього вдалося!

Alexjazz - "Були квітами"

Написати цю пісню артиста надихнула поезія поета Доби Розстріляного Відродження Володимира Свідзінського.

Renie Cares, Поліна Майборода - "Дюшеска"

Босанова з присмаком джазу, яка звучить світло, легко й спокійно.

uvi sni - "Не хочу"

Це пісня-маніфест про втому й роздратування кожної дівчини від надокучливих, токсичних, емоційно недоступних чоловіків.

Adam & МУЛЬТИТРЕК - "Цілуй"

Ідея кліпу - це кохання! Тому що це почуття має велику силу, воно надихає, окриляє, дарує безліч приємних емоцій з якими життя стає ще більш наповненим та яскравим!

"Дуже важливо цінувати один одного, підтримувати, оберігати та збагачувати ті прекрасні відчуття які є між вами! Любов переможе все!” - говорить Михайло Клименко.

Оля Цибульська - "День народження"

Ця пісня про те, що в наших реаліях кожен новий день - як День народження. А найбільша цінність - друзі та родина.

MARY TEN - "Вірність і любов"

Ця пісня про ті прості та одночасно глибокі почуття, на яких базуються міцні і здорові стосунки. Про найщиріші почуття, які живуть в жіночому серці.

“Які б злети та падіння не траплялися на життєвому шляху, важливо завжди берегти кохання в серці, щоб разом підкорювати найвищі вершини.Саме любов розкриває всю ніжність і пробуджує внутрішнє тепло, яке дбайливо огортає серце", - говорить співачка.