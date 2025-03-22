12 неймовірних наукових фактів, які змінять ваше уявлення про світ

Близнюки можуть мати різних батьків

Так, це не сюжет для серіалу, а реальність. Суперфекундація - рідкісне явище, коли у жінки народжуються близнюки від двох різних чоловіків. Це можливо, якщо під час однієї овуляції вивільняються дві яйцеклітини, і кожна запліднюється різним сперматозоїдом. Зафіксовано випадок у Колумбії, коли ДНК-тест довів різне батьківство у близнюків.

Крокодили та птахи - родичі

Крокодили ближчі до птахів, ніж до ящірок чи змій. Їх об'єднує спільний предок - архозавр, що жив ще за динозаврів. Обидва види мають схожу будову серця та дихальної системи, а крокодили - холоднокровні тварини - поділяють риси з теплокровними птахами. Крокодили мають багато спільного з птахами (фото: pixabay.com)

Діаманти в атмосфері Юпітера та Сатурна

Під час гроз метан у газових гігантів перетворюється на сажу, яка потім стискається до діамантів. Ці діаманти падають крізь атмосферу планет у глибші шари, де можуть навіть розчинитися в рідкому металі. І так, це не романтика - це науковий факт.

Щупальця восьминога з власним "мозком"

Кожне щупальце восьминога здатне самостійно реагувати на дотики, рухатися й навіть "приймати рішення". Воно містить більше нейронів, ніж центральний мозок тварини, і може автономно шукати їжу або досліджувати середовище. Щупальца восьминога можуть самостійно приймати рішення (фото: pixabay.com)

Полярні ведмеді - майстри маскування

Полярний ведмідь настільки добре утримує тепло, що інфрачервоні камери майже не можуть його помітити. Для тепловізорів він майже "невидимий", крім морди та очей. Це робить ведмедя ще небезпечнішим мисливцем в Арктиці.

На Землі більше дерев, ніж зірок у галактиці

На нашій планеті - три трильйони дерев, що в кілька разів більше, ніж зірок у Чумацькому Шляху. Але людство щорічно вирубує 15 мільярдів дерев, і цей баланс поступово порушується.

Омари, що не старіють

Омари виробляють теломеразу - фермент, який запобігає старінню клітин. Тому вони ростуть і стають сильнішими з віком, не демонструючи класичних ознак старіння, аж поки не загинуть через власний важкий панцир. Білих ведмедів важко побачити у тепловізор (фото: pixabay.com)

Хітони з магнітними зубами

Молюски-хітони мають зуби з магнетиту - одного з найтвердіших природних матеріалів. Їхні зуби легко шкребуть водорості з каменів навіть на глибині. Технологи вивчають цю властивість для створення надміцних матеріалів.

Лід, що не тане за +540 градусах

Планета Gliese 436b має поверхню з водяного льоду, який залишається твердим за температури понад +500 градусів через колосальний тиск. Це підтверджує, що вода може поводитися абсолютно несподівано в екстремальних умовах.

Риба з прозорим черепом

Глибоководна риба барель має прозорий череп. Через нього видно її очі, які можуть "дивитися" вгору та вперед одночасно - це допомагає їй полювати у темряві океанських глибин. Омари виробляють речовину, через яку вони зовсім не старіють (фото: pixabay.com)

Припливи без океанів

Супутник Юпітера Іо відчуває припливи без води. Гравітація Юпітера настільки сильна, що підіймає тверду поверхню Іо на 100 метрів. Цей процес живить вулканічну активність, роблячи Іо найактивнішим вулканічним тілом Сонячної системи.

Чай, який "повзає" вгору

Капілярний ефект змушує чай підійматися по стінках чашки. Молекули води й частинки чаю "чіпляються" за поверхню, створюючи дивовижний ефект, який легко побачити під час чаювання.

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