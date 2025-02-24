UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

12 найкращих образів зірок на премії SAG Awards 2025. Демі Мур, Памела Андерсон та Селена Гомес блиснули на хіднику

Найстильніші образи зірок на SAG Awards 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У ніч з 23 на 24 лютого у США було оголошено переможців престижної премії SAG Awards 2025, яку вручають за видатні акторські досягнення в кіно і на телебаченні. Особливість премії в тому, що переможців обирають самі актори, члени Гільдії кіноакторів США.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти про найшикарніші образи зірок на SAG Awards 2025.

Демі Мур

Актриса Демі Мур, яка отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Субстанція", з'явилася на червоній доріжці в шикарній шкіряній сукні Bottega Veneta. Чорне вбрання із заниженою талією та без рукавів артистка доповнила кольє з бахромою і масивним браслетом на руці від всесвітньо відомого бренду Tiffany & Co. Завершити образ вона вирішила розпущеним волоссям і природним макіяжем.

Демі Мур (фото: Getty Images)

Аріана Гранде

Американська співачка та акторка Аріана Гранде обрала для церемонії сукню-бюстьє Loewe ніжно-персикового відтінку з декором у вигляді квітів і бежеві туфлі-човники з вузьким носком. Свій образ вона доповнила чокером з дорогоцінним камінням, а також сережками й каблучкою у квітковій тематиці. Завершити лук зірка вирішила зібраним у хвіст волоссям, а також макіяжем з акцентом на очах - їх вона виділила за допомогою стрілок.

Аріана Гранде (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Селена Гомес з'явилася на SAG Awards 2025 у розкішній атласній сукні від Celine чорного кольору в стилістиці старого Голлівуду. Вона обрала вбрання з акцентом на декольте і розрізом збоку, за допомогою якого підкреслила стрункі ноги. Доповнили стильний лук масивні сережки та каблучки незвичної форми, відкриті босоніжки на високих підборах, а також яскраво-червоний манікюр і червона помада.

Селена Гомес (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

57-річна Памела Андерсон, яка останнім часом демонструє всьому світу, що таке природна краса в зрілому віці, з'явилася на червоній доріжці в білій шовковій сукні Dior. Свій образ вона доповнила елегантними коштовностями: кольє з підвіскою, сережками, браслетом і каблучкою, а також укладкою у вигляді хвиль і ледь помітним нюдовим макіяжем.

Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Моніка Барбаро

Актриса Моніка Барбаро обрала для церемонії червону сукню з екстремально глибоким декольте. Її вона доповнила браслетом на руці у вигляді змії та розкішними сережками. Завершували образ розпущене волосся і макіяж у бежевих відтінках з акцентом на очах і губах.

Моніка Барбаро (фото: Getty Images)

Ель Фаннінг

Ель Фаннінг обрала вбрання чорного кольору - корсетну сукню-футляр з баскою від Loewe. Свій образ актриса доповнила коштовностями з білого золота з камінням контрастного відтінку, а також макіяжем з акцентом на червоних губах.

Ель Фаннінг (фото: Getty Images)

Анна Савай

Японська акторка Анна Савай, яка перемогла в номінації "Найкраща акторка драматичного серіалу" за роль у серіалі "Сегун", з'явилася на премії в червоно-чорній сукні без бретельок від Armani Рrive, прикрашеній кристалами. Родзинкою вбрання стала зона декольте з оптичною ілюзією. Доповнити вбрання вона вирішила розпущеним волоссям, довгими сережками, а також браслетом на руці та каблучками.

Анна Савай (фото: Getty Images)

Міллі Боббі Браун

Британська акторка Міллі Боббі Браун на червону доріжку вийшла в елегантній атласній сукні від Louis Vuitton рожево-персикового відтінку, яка чудово доповнювала її засмаглий колір шкіри. Доповнити її вона вирішила мінімумом прикрас і волоссям, укладеним у пучок.

Міллі Боббі Браун (фото: Getty Images)

Зої Салданья

Зірка фільму "Емілія Перес" Зої Салданья, яка перемогла в номінації "Найкраща акторка другого плану", з'явилася на SAG Awards 2025 в оксамитовій сукні з одним рукавом від Saint Laurent і коштовностях Cartier. Доповнити вишуканий образ вона вирішила лаконічною зачіскою із зібраним волоссям.

Зої Салданья (фото: Getty Images)

Синтія Еріво

Епатажна британська співачка та акторка Синтія Еріво здобула визнання за свою гру у фільмі "Зла", який отримав найбільшу кількість номінацій на премію Гільдії кіноакторів США цього року. Вона обрала вінтажну сукню від Givenchy Haute Couture осінь-зима 1997 сріблястого відтінку, яку доповнила сережками від Bucherer Fine Jewelry.

Синтія Еріво (фото: Getty Images)

Майкі Медісон

Американська акторка Майкі Медісон для виходу у світ обрала шовкову атласну сукню-бюстьє від Louis Vuitton сірого кольору з акцентним драпіруванням. Її вона доповнила ювелірними виробами Tiffany & Co, а також природним макіяжем і червоною помадою.

Майкі Медісон (фото: Getty Images)

Нікола Кофлан

Зірка "Бріджертонів" Нікола Кофлан, яка була номінована на звання найкращої акторки драматичного серіалу, з'явилася на червоній доріжці SAG Awards 2025 у світло-блакитній сукні від Dior із запахом і акцентом на зоні декольте. Її вона доповнила високими шкіряними рукавичками, на які одягла прикраси. Образ акторки завершувала лаконічна зачіска, макіяж зі стрілками та чорні туфлі-човники.

Нікола Кофлан (фото: Getty Images)

Читайте РБК-Україна в Google News
ОскарНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуФільми