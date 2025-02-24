12 найкращих образів зірок на премії SAG Awards 2025. Демі Мур, Памела Андерсон та Селена Гомес блиснули на хіднику
У ніч з 23 на 24 лютого у США було оголошено переможців престижної премії SAG Awards 2025, яку вручають за видатні акторські досягнення в кіно і на телебаченні. Особливість премії в тому, що переможців обирають самі актори, члени Гільдії кіноакторів США.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти про найшикарніші образи зірок на SAG Awards 2025.
Демі Мур
Актриса Демі Мур, яка отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Субстанція", з'явилася на червоній доріжці в шикарній шкіряній сукні Bottega Veneta. Чорне вбрання із заниженою талією та без рукавів артистка доповнила кольє з бахромою і масивним браслетом на руці від всесвітньо відомого бренду Tiffany & Co. Завершити образ вона вирішила розпущеним волоссям і природним макіяжем.
Демі Мур (фото: Getty Images)
Аріана Гранде
Американська співачка та акторка Аріана Гранде обрала для церемонії сукню-бюстьє Loewe ніжно-персикового відтінку з декором у вигляді квітів і бежеві туфлі-човники з вузьким носком. Свій образ вона доповнила чокером з дорогоцінним камінням, а також сережками й каблучкою у квітковій тематиці. Завершити лук зірка вирішила зібраним у хвіст волоссям, а також макіяжем з акцентом на очах - їх вона виділила за допомогою стрілок.
Аріана Гранде (фото: Getty Images)
Селена Гомес
Селена Гомес з'явилася на SAG Awards 2025 у розкішній атласній сукні від Celine чорного кольору в стилістиці старого Голлівуду. Вона обрала вбрання з акцентом на декольте і розрізом збоку, за допомогою якого підкреслила стрункі ноги. Доповнили стильний лук масивні сережки та каблучки незвичної форми, відкриті босоніжки на високих підборах, а також яскраво-червоний манікюр і червона помада.
Селена Гомес (фото: Getty Images)
Памела Андерсон
57-річна Памела Андерсон, яка останнім часом демонструє всьому світу, що таке природна краса в зрілому віці, з'явилася на червоній доріжці в білій шовковій сукні Dior. Свій образ вона доповнила елегантними коштовностями: кольє з підвіскою, сережками, браслетом і каблучкою, а також укладкою у вигляді хвиль і ледь помітним нюдовим макіяжем.
Памела Андерсон (фото: Getty Images)
Моніка Барбаро
Актриса Моніка Барбаро обрала для церемонії червону сукню з екстремально глибоким декольте. Її вона доповнила браслетом на руці у вигляді змії та розкішними сережками. Завершували образ розпущене волосся і макіяж у бежевих відтінках з акцентом на очах і губах.
Моніка Барбаро (фото: Getty Images)
Ель Фаннінг
Ель Фаннінг обрала вбрання чорного кольору - корсетну сукню-футляр з баскою від Loewe. Свій образ актриса доповнила коштовностями з білого золота з камінням контрастного відтінку, а також макіяжем з акцентом на червоних губах.
Ель Фаннінг (фото: Getty Images)
Анна Савай
Японська акторка Анна Савай, яка перемогла в номінації "Найкраща акторка драматичного серіалу" за роль у серіалі "Сегун", з'явилася на премії в червоно-чорній сукні без бретельок від Armani Рrive, прикрашеній кристалами. Родзинкою вбрання стала зона декольте з оптичною ілюзією. Доповнити вбрання вона вирішила розпущеним волоссям, довгими сережками, а також браслетом на руці та каблучками.
Анна Савай (фото: Getty Images)
Міллі Боббі Браун
Британська акторка Міллі Боббі Браун на червону доріжку вийшла в елегантній атласній сукні від Louis Vuitton рожево-персикового відтінку, яка чудово доповнювала її засмаглий колір шкіри. Доповнити її вона вирішила мінімумом прикрас і волоссям, укладеним у пучок.
Міллі Боббі Браун (фото: Getty Images)
Зої Салданья
Зірка фільму "Емілія Перес" Зої Салданья, яка перемогла в номінації "Найкраща акторка другого плану", з'явилася на SAG Awards 2025 в оксамитовій сукні з одним рукавом від Saint Laurent і коштовностях Cartier. Доповнити вишуканий образ вона вирішила лаконічною зачіскою із зібраним волоссям.
Зої Салданья (фото: Getty Images)
Синтія Еріво
Епатажна британська співачка та акторка Синтія Еріво здобула визнання за свою гру у фільмі "Зла", який отримав найбільшу кількість номінацій на премію Гільдії кіноакторів США цього року. Вона обрала вінтажну сукню від Givenchy Haute Couture осінь-зима 1997 сріблястого відтінку, яку доповнила сережками від Bucherer Fine Jewelry.
Синтія Еріво (фото: Getty Images)
Майкі Медісон
Американська акторка Майкі Медісон для виходу у світ обрала шовкову атласну сукню-бюстьє від Louis Vuitton сірого кольору з акцентним драпіруванням. Її вона доповнила ювелірними виробами Tiffany & Co, а також природним макіяжем і червоною помадою.
Майкі Медісон (фото: Getty Images)
Нікола Кофлан
Зірка "Бріджертонів" Нікола Кофлан, яка була номінована на звання найкращої акторки драматичного серіалу, з'явилася на червоній доріжці SAG Awards 2025 у світло-блакитній сукні від Dior із запахом і акцентом на зоні декольте. Її вона доповнила високими шкіряними рукавичками, на які одягла прикраси. Образ акторки завершувала лаконічна зачіска, макіяж зі стрілками та чорні туфлі-човники.
Нікола Кофлан (фото: Getty Images)
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