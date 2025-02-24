12 лучших образов звезд на премии SAG Awards 2025. Деми Мур, Памела Андерсон и Селена Гомес блеснули на красной дорожке

В ночь с 23 на 24 февраля в США были объявлены победители престижной премии SAG Awards 2025 , которая вручается за выдающиеся актерские достижения в кино и на телевидении. Особенность премии в том, что победителей выбирают сами актеры, члены Гильдии киноактеров США.

Деми Мур

Актриса Деми Мур, которая получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Субстанция", появилась на красной дорожке в шикарном кожаном платье Bottega Veneta. Черный наряд с заниженной талией и без рукавов артистка дополнила колье с бахромой и массивным браслетом на руке от всемирно известного бренда Tiffany & Co. Завершить образ она решила распущенными волосами и естественным макияжем.



Деми Мур (фото: Getty Images)

Ариана Гранде

Американская певица и актриса Ариана Гранде выбрала для церемонии платье-бюстье Loewe нежно-персикового оттенка с декором в виде цветов и бежевые туфли-лодочки с узким носком. Свой образ она дополнила чокером с драгоценными камнями, а также серьгами и кольцом в цветочной тематике. Завершить лук звезда решила собранными в хвост волосами, а также макияжем с акцентом на глазах - их она выделила с помощью стрелок.



Ариана Гранде (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Селена Гомес появилась на SAG Awards 2025 в роскошном атласном платье от Celine черного цвета в стилистике старого Голливуда. Она выбрала наряд с акцентом на декольте и разрезом сбоку, с помощью которого подчеркнула стройные ноги. Дополнили стильный лук массивные серьги и кольца необычной формы, открытые босоножки на высоких каблуках, а также ярко-алый маникюр и красная помада.



Селена Гомес (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

57-летняя Памела Андерсон, которая в последнее время демонстрирует всему миру, что такое естественная красота в зрелом возрасте, появилась на красной дорожке в белом шелковом платье Dior. Свой образ она дополнила элегантными драгоценностями: колье с подвеской, серьгами, браслетом и кольцом, а также укладкой в виде волн и едва заметным нюдовым макияжем.



Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Моника Барбаро

Актриса Моника Барбаро выбрала для церемонии красное платье с экстремально глубоким декольте. Его она дополнила браслетом на руке в виде змеи и роскошными серьгами. Завершали образ распущенные волосы макияж в бежевых оттенках с акцентом на глазах и губах.



Моника Барбаро (фото: Getty Images)

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг выбрала наряд черного цвета - корсетное платье-футляр с баской от Loewe. Свой образ актриса дополнила драгоценностями из белого золота с камнями контрастного оттенка, а также макияжем с акцентом на красных губах.



Эль Фаннинг (фото: Getty Images)

Анна Савай

Японская актриса Анна Савай, которая победила в номинации "Лучшая актриса драматического сериала" за роль в сериале "Сегун", показалась на премии в красно-черном платье без бретелек от Armani Privе, украшенном кристаллами. Изюминкой наряда стала зона декольте с оптической иллюзией. Дополнить наряд она решила распущенными волосами, длинными серьгами, а также браслетом на руке и кольцами.



Анна Савай (фото: Getty Images)

Милли Бобби Браун

Британская актриса Милли Бобби Браун на красную дорожку вышла в элегантном атласном платье от Louis Vuitton розово-персикового оттенка, который отлично дополнял ее загорелый цвет кожи. Дополнить его она решила минимумом украшений и волосами, уложенными в пучок.



Милли Бобби Браун (фото: Getty Images)

Зои Салданья

Звезда фильма "Эмилия Перес" Зои Салданья, которая победила в номинации "Лучшая актриса второго плана", появилась на SAG Awards 2025 бархатном платье с одним рукавом от Saint Laurent и драгоценностях Cartier. Дополнить изысканный образ она решила лаконичной прической с собранными волосами.



Зои Салданья (фото: Getty Images)

Синтия Эриво

Эпатажная британская певица и актриса Синтия Эриво получила признание за свою игру в фильме "Злая", получившем наибольшее количество номинаций на премию Гильдии киноактеров США в этом году. Она выбрала винтажное платье от Givenchy Haute Couture осень-зима 1997 серебристого оттенка, которое дополнила серьгами от Bucherer Fine Jewelry.



Синтия Эриво (фото: Getty Images)

Майки Мэдисон

Американская актриса Майки Мэдисон для выхода в свет выбрала шелковое атласное платье-бюстье от Louis Vuitton серого цвета с акцентной драпировкой. Его она дополнила ювелирными изделиями Tiffany & Co, а также естественным макияжем и красной помадой.



Майки Мэдисон (фото: Getty Images)

Никола Кофлан

Звезда "Бриджертонов" Никола Кофлан, которая была номинирована на звание лучшей актрисы драматического сериала, появилась на красной дорожке SAG Awards 2025 в светло-голубом платье от Dior с запахом и акцентом на зоне декольте. Его она дополнила высокими кожаными перчатками, на которые надела украшения. Образ актрисы завершала лаконичная прическа, макияж со стрелками и черные туфли-лодочки.



Никола Кофлан (фото: Getty Images)