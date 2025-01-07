12 найкращих кооперативних ігор на ПК і консолі, у які варто зіграти з друзями

Super Mario 3D World

Платформи: Switch

Super Mario 3D World вирізняється з-поміж інших ігор серії використанням фіксованої камери та рівнів, які більше нагадують напів-3D, а не відкриті простори, як у Super Mario Odyssey або Super Mario Galaxy.

Кооперативна гра може бути хаотичною, але вона додає елемент конкуренції, оскільки гравці оцінюються за індивідуальними досягненнями, а переможець отримує корону наприкінці кожного рівня.

Super Mario 3D World (фото: Engadget)

Cult of the Lamb

Платформи: ПК, PS5, Xbox, Switch

Cult of the Lamb, гра, що нагадує зловісну версію Animal Crossing, тепер підтримує локальний кооператив завдяки оновленню Unholy Alliance. Мультиплеєр дає змогу грати на одному екрані, але взаємодія з послідовниками може переривати дії іншого гравця.

Незважаючи на це, гра залишається захопливою, особливо якщо проходити її в складнішому режимі або з новим персонажем.

Cult of the Lamb (фото: Engadget)

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Платформи: Switch

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - це 2D-платформер із красивою графікою і продуманим геймплеєм. Гра вирізняється відчуттям тяжкості персонажа, що робить стрибки більш відчутними.

Незважаючи на важкі моменти, наприклад, під час боїв із босами, у версії для Switch є режим "Funky Mode", який трохи полегшує гру. Також очікується HD-перевидання попередньої гри серії, Donkey Kong Country Returns, для Switch наступного року.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze (фото: Engadget)

Rayman Legends

Платформи: PS4, Switch, Xbox, ПК

Rayman Legends - це більш ексцентричний 2D-платформер порівняно з Mario і Donkey Kong. У грі більш абстрактна, карикатурна атмосфера з елементами грубості. Ігровий процес менш точний, але все одно швидкий і легкий, з рівнями, повними опціональних кімнат і колекційних предметів.

Це невибаглива і весела гра, яка стає ще більш захопливою і хаотичною в компанії друзів.

Rayman Legends (фото: Engadget)

Baldur's Gate 3

Платформи: ПК, PS5, Xbox

Гра дає змогу гравцям ухвалювати важливі рішення, які впливають на розвиток світу, а сюжет і персонажі підтримують інтерес. У кооперативному режимі два гравці можуть проходити всю гру, при цьому кожен може йти своїм шляхом, що додає несподіванки в ігровий процес.

Baldur's Gate 3 (фото: Engadget)

Vampire Survivors

Платформи: Xbox, Switch, ПК

Vampire Survivors - це ретро-гра в жанрі shoot-em-up, де ви не стріляєте, а обираєте персонажа з унікальними здібностями і б'єтеся з ордами монстрів. За перемогу над ворогами ви отримуєте досвід і покращуєте зброю або здібності. Мета гри - вижити до закінчення часу.

У кооперативному режимі для до чотирьох гравців додається елемент спілкування, оскільки потрібно ділити зброю і спільно покращувати здібності, що додає напругу і стратегію в гру.

Vampire Survivors (фото: Engadget)

Luigi's Mansion 3

Платформи: Switch

Luigi's Mansion 3 - це гра, в якій Луїджі, брат Маріо, повинен подолати свої страхи і врятувати друзів. Кооперативний режим стає доступним через близько години гри, і другий гравець може стати клоном Луїджі з нескінченними життями.

Хоча гра не особливо складна, такий режим дає більше свободи для розв'язання головоломок і битв з босами, без необхідності починати все заново.

Luigi's Mansion 3 (фото: Engadget)

BoxBoy! + BoxGirl!

Платформи: Switch

BoxBoy! + BoxGirl! - це мінімалістська головоломка, розроблена HAL Laboratory, у якій двоє гравців керують коробками Qbby і Qucy. Вони використовують свої здібності створювати додаткові коробки, щоб долати перешкоди та досягати мети.

Гра пропонує просте, але креативне розв'язання завдань, з рівнями, що ускладнюються, і новими механіками. Хоча пройти гру нескладно, збирати важкодоступні корони на кожному рівні являє собою додатковий виклик.

BoxBoy! + BoxGirl! (фото: Engadget)

It Takes Two

Платформи: Switch, PS4 & PS5, Xbox, ПК

It Takes Two - це 3D-платформер, спеціально розроблений для кооперативного проходження. Гра уникає типових проблем багатокористувацьких ігор, таких як необхідність обом гравцям виконувати однакові дії, і постійно пропонує нові концепти. Хоча деякі рівні можуть затягнутися, геймплей залишається захопливим завдяки динамічному руху.

It Takes Two (фото: Engadget)

Portal 2

Платформи: ПК, Switch, Xbox

Portal 2 - це головоломка від першої особи, випущена понад 12 років тому, але її розумні та багатошарові загадки залишаються актуальними.

Кооперативний режим являє собою окрему кампанію, яка, хоча і не має такого ж акценту на сюжет, чудово вчить просторового мислення і стимулює спілкування між гравцями.

Portal 2 (фото: Engadget)

Streets of Rage 4

Платформи: Xbox, Switch, PS4, ПК

Streets of Rage 4 - це відродження класичної серії beat-em-up ігор, спочатку випущеної для Sega Genesis. Гра пропонує динамічні битви з використанням ударів, стусанів, підкидань і спеціальних рухів. Ручна анімація та енергійний саундтрек створюють чудову атмосферу.

Streets of Rage 4 (фото: Engadget)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Платформи: PS5, PS4, Switch, Xbox, ПК

Lego Star Wars: The Skywalker Saga - це легка гра в стилі Lego, яка охоплює всі дев'ять основних фільмів Star Wars. Попри безліч побічних завдань і колекційних предметів, основна гра залишається захопливою та є даниною поваги до фільмів з елементами легкості та кумедності.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (фото: Engadget)