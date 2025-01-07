12 найкращих кооперативних ігор на ПК і консолі, у які варто зіграти з друзями

Якщо ви хочете провести час із друзями, не виходячи з дому, багатокористувацькі ігри - чудовий спосіб об'єднати зусилля і зануритися в захопливі світи.
Про 12 найкращих ігор, які подарують вам години веселощів і допоможуть зміцнити командний дух, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.
Платформи: Switch
Super Mario 3D World вирізняється з-поміж інших ігор серії використанням фіксованої камери та рівнів, які більше нагадують напів-3D, а не відкриті простори, як у Super Mario Odyssey або Super Mario Galaxy.
Кооперативна гра може бути хаотичною, але вона додає елемент конкуренції, оскільки гравці оцінюються за індивідуальними досягненнями, а переможець отримує корону наприкінці кожного рівня.
Super Mario 3D World (фото: Engadget)
Платформи: ПК, PS5, Xbox, Switch
Cult of the Lamb, гра, що нагадує зловісну версію Animal Crossing, тепер підтримує локальний кооператив завдяки оновленню Unholy Alliance. Мультиплеєр дає змогу грати на одному екрані, але взаємодія з послідовниками може переривати дії іншого гравця.
Незважаючи на це, гра залишається захопливою, особливо якщо проходити її в складнішому режимі або з новим персонажем.
Cult of the Lamb (фото: Engadget)
Платформи: Switch
Donkey Kong Country: Tropical Freeze - це 2D-платформер із красивою графікою і продуманим геймплеєм. Гра вирізняється відчуттям тяжкості персонажа, що робить стрибки більш відчутними.
Незважаючи на важкі моменти, наприклад, під час боїв із босами, у версії для Switch є режим "Funky Mode", який трохи полегшує гру. Також очікується HD-перевидання попередньої гри серії, Donkey Kong Country Returns, для Switch наступного року.
Donkey Kong Country: Tropical Freeze (фото: Engadget)
Платформи: PS4, Switch, Xbox, ПК
Rayman Legends - це більш ексцентричний 2D-платформер порівняно з Mario і Donkey Kong. У грі більш абстрактна, карикатурна атмосфера з елементами грубості. Ігровий процес менш точний, але все одно швидкий і легкий, з рівнями, повними опціональних кімнат і колекційних предметів.
Це невибаглива і весела гра, яка стає ще більш захопливою і хаотичною в компанії друзів.
Rayman Legends (фото: Engadget)
Платформи: ПК, PS5, Xbox
Гра дає змогу гравцям ухвалювати важливі рішення, які впливають на розвиток світу, а сюжет і персонажі підтримують інтерес. У кооперативному режимі два гравці можуть проходити всю гру, при цьому кожен може йти своїм шляхом, що додає несподіванки в ігровий процес.
Baldur's Gate 3 (фото: Engadget)
Платформи: Xbox, Switch, ПК
Vampire Survivors - це ретро-гра в жанрі shoot-em-up, де ви не стріляєте, а обираєте персонажа з унікальними здібностями і б'єтеся з ордами монстрів. За перемогу над ворогами ви отримуєте досвід і покращуєте зброю або здібності. Мета гри - вижити до закінчення часу.
У кооперативному режимі для до чотирьох гравців додається елемент спілкування, оскільки потрібно ділити зброю і спільно покращувати здібності, що додає напругу і стратегію в гру.
Vampire Survivors (фото: Engadget)
Платформи: Switch
Luigi's Mansion 3 - це гра, в якій Луїджі, брат Маріо, повинен подолати свої страхи і врятувати друзів. Кооперативний режим стає доступним через близько години гри, і другий гравець може стати клоном Луїджі з нескінченними життями.
Хоча гра не особливо складна, такий режим дає більше свободи для розв'язання головоломок і битв з босами, без необхідності починати все заново.
Luigi's Mansion 3 (фото: Engadget)
Платформи: Switch
BoxBoy! + BoxGirl! - це мінімалістська головоломка, розроблена HAL Laboratory, у якій двоє гравців керують коробками Qbby і Qucy. Вони використовують свої здібності створювати додаткові коробки, щоб долати перешкоди та досягати мети.
Гра пропонує просте, але креативне розв'язання завдань, з рівнями, що ускладнюються, і новими механіками. Хоча пройти гру нескладно, збирати важкодоступні корони на кожному рівні являє собою додатковий виклик.
BoxBoy! + BoxGirl! (фото: Engadget)
Платформи: Switch, PS4 & PS5, Xbox, ПК
It Takes Two - це 3D-платформер, спеціально розроблений для кооперативного проходження. Гра уникає типових проблем багатокористувацьких ігор, таких як необхідність обом гравцям виконувати однакові дії, і постійно пропонує нові концепти. Хоча деякі рівні можуть затягнутися, геймплей залишається захопливим завдяки динамічному руху.
It Takes Two (фото: Engadget)
Платформи: ПК, Switch, Xbox
Portal 2 - це головоломка від першої особи, випущена понад 12 років тому, але її розумні та багатошарові загадки залишаються актуальними.
Кооперативний режим являє собою окрему кампанію, яка, хоча і не має такого ж акценту на сюжет, чудово вчить просторового мислення і стимулює спілкування між гравцями.
Portal 2 (фото: Engadget)
Платформи: Xbox, Switch, PS4, ПК
Streets of Rage 4 - це відродження класичної серії beat-em-up ігор, спочатку випущеної для Sega Genesis. Гра пропонує динамічні битви з використанням ударів, стусанів, підкидань і спеціальних рухів. Ручна анімація та енергійний саундтрек створюють чудову атмосферу.
Streets of Rage 4 (фото: Engadget)
Платформи: PS5, PS4, Switch, Xbox, ПК
Lego Star Wars: The Skywalker Saga - це легка гра в стилі Lego, яка охоплює всі дев'ять основних фільмів Star Wars. Попри безліч побічних завдань і колекційних предметів, основна гра залишається захопливою та є даниною поваги до фільмів з елементами легкості та кумедності.
Lego Star Wars: The Skywalker Saga (фото: Engadget)
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