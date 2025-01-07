12 лучших кооперативных игр на ПК и консоли, в которые стоит сыграть с друзьями

Super Mario 3D World

Платформы: Switch

Super Mario 3D World выделяется среди других игр серии использованием фиксированной камеры и уровней, которые больше напоминают полу-3D, а не открытые пространства, как в Super Mario Odyssey или Super Mario Galaxy.

Кооперативная игра может быть хаотичной, но она добавляет элемент конкуренции, поскольку игроки оцениваются по индивидуальным достижениям, а победитель получает корону в конце каждого уровня.

Super Mario 3D World (фото: Engadget)

Cult of the Lamb

Платформы: ПК, PS5, Xbox, Switch

Cult of the Lamb, игра, напоминающая зловещую версию Animal Crossing, теперь поддерживает локальный кооператив благодаря обновлению Unholy Alliance. Мультиплеер позволяет играть на одном экране, но взаимодействие с последователями может прерывать действия другого игрока.

Несмотря на это, игра остается увлекательной, особенно если проходить ее в более сложном режиме или с новым персонажем.

Cult of the Lamb (фото: Engadget)

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Платформы: Switch

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - это 2D-платформер с красивой графикой и продуманным геймплеем. Игра отличается чувством тяжести персонажа, что делает прыжки более ощутимыми.

Несмотря на трудные моменты, например, во время боев с боссами, в версии для Switch есть режим "Funky Mode", который немного облегчает игру. Также ожидается HD-переиздание предыдущей игры серии, Donkey Kong Country Returns, для Switch в следующем году.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze (фото: Engadget)

Rayman Legends

Платформы: PS4, Switch, Xbox, ПК

Rayman Legends - это более эксцентричный 2D-платформер по сравнению с Mario и Donkey Kong. В игре более абстрактная, карикатурная атмосфера с элементами грубости. Игровой процесс менее точный, но все равно быстрый и легкий, с уровнями, полными опциональных комнат и коллекционных предметов.

Это непритязательная и веселая игра, которая становится еще более увлекательной и хаотичной в компании друзей.

Rayman Legends (фото: Engadget)

Baldur's Gate 3

Платформы: ПК, PS5, Xbox

Игра позволяет игрокам принимать важные решения, которые влияют на развитие мира, а сюжет и персонажи поддерживают интерес. В кооперативном режиме два игрока могут проходить всю игру, при этом каждый может идти своим путем, что добавляет неожиданности в игровой процесс.

Baldur's Gate 3 (фото: Engadget)

Vampire Survivors

Платформы: Xbox, Switch, ПК

Vampire Survivors - это ретро-игра в жанре shoot-em-up, где вы не стреляете, а выбираете персонажа с уникальными способностями и сражаетесь с ордами монстров. За победу над врагами вы получаете опыт и улучшаете оружие или способности. Цель игры - выжить до истечения времени.

В кооперативном режиме для до четырех игроков добавляется элемент общения, так как нужно делить оружие и совместно улучшать способности, что добавляет напряжение и стратегию в игру.

Vampire Survivors (фото: Engadget)

Luigi's Mansion 3

Платформы: Switch

Luigi’s Mansion 3 - это игра, в которой Луиджи, брат Марио, должен преодолеть свои страхи и спасти друзе. Кооперативный режим становится доступен спустя около часа игры, и второй игрок может стать клоном Луиджи с бесконечными жизнями.

Хотя игра не особо сложная, такой режим дает больше свободы для решения головоломок и битв с боссами, без необходимости начинать все заново.

Luigi's Mansion 3 (фото: Engadget)

BoxBoy! + BoxGirl!

Платформы: Switch

BoxBoy! + BoxGirl! - это минималистская головоломка, разработанная HAL Laboratory, в которой два игрока управляют коробками Qbby и Qucy. Они используют свои способности создавать дополнительные коробки, чтобы преодолевать препятствия и достигать цели.

Игра предлагает простое, но креативное решение задач, с усложняющимися уровнями и новыми механиками. Хотя пройти игру несложно, собирать труднодоступные короны на каждом уровне представляет собой дополнительный вызов.

BoxBoy! + BoxGirl! (фото: Engadget)

It Takes Two

Платформы: Switch, PS4 & PS5, Xbox, ПК

It Takes Two - это 3D-платформер, специально разработанный для кооперативного прохождения. Игра избегает типичных проблем многопользовательских игр, таких как необходимость обоим игрокам выполнять одинаковые действия, и постоянно предлагает новые концепты. Хотя некоторые уровни могут затянуться, геймплей остается увлекательным благодаря динамичному движению.

It Takes Two (фото: Engadget)

Portal 2

Платформы: ПК, Switch, Xbox

Portal 2 - это головоломка от первого лица, выпущенная более 12 лет назад, но ее умные и многослойные загадки остаются актуальными.

Кооперативный режим представляет собой отдельную кампанию, которая, хотя и не имеет такого же акцента на сюжет, отлично учит пространственному мышлению и стимулирует общение между игроками.

Portal 2 (фото: Engadget)

Streets of Rage 4

Платформы: Xbox, Switch, PS4, ПК

Streets of Rage 4 - это возрождение классической серии beat-em-up игр, изначально выпущенной для Sega Genesis. Игра предлагает динамичные сражения с использованием ударов, пинков, подбрасываний и специальных движений. Ручная анимация и энергичный саундтрек создают отличную атмосферу.

Streets of Rage 4 (фото: Engadget)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Платформы: PS5, PS4, Switch, Xbox, ПК

Lego Star Wars: The Skywalker Saga - это легкая игра в стиле Lego, которая охватывает все девять основных фильмов Star Wars. Несмотря на множество побочных заданий и коллекционных предметов, основная игра остается увлекательной и является данью уважения к фильмам с элементами легкости и забавности.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (фото: Engadget)