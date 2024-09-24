12 найгірших сніданків, які полюбляють українці

Які сніданки найгірші для здоров'я, але їх люблять українці

Вівсяна каша швидкого приготування з високим вмістом цукру

Багато упаковок вівсяних пластівців швидкого приготування містять тонни доданого цукру, який може підвищити рівень цукру в крові та спричинити падіння енергії. Овес, як правило, є надзвичайно поживним джерелом цільного зерна, яке чудово підходить для сніданку, але деякі вівсяні пластівці швидкого приготування містять близько 12 грамів цукру на порцію. Це дуже багато, адже в інших продуктах дуже багато доданого цукру.

Зернові сніданки з низьким вмістом клітковини

Навіть якщо на коробці пластівців зазначено, що вони збагачені вітамінами, у багатьох з них мало клітковини та багато цукру, тому вони вважаються нездоровою їжею для сніданку, з якої варто починати день.

Надмірно оброблені злаки з мінімальним вмістом клітковини не принесуть вам жодної користі, оскільки вони з високим вмістом цукру перетравлюються дуже швидко. Це спричиняє стрибок і подальше падіння рівня цукру в крові, тобто ви можете відчувати себе розбитими та сонними вже о 10 ранку.

Свіжа випічка

Круасани, випічка з пекарні та подібні смаколики мають високий вміст вершкового масла, цукру та жиру, що забезпечує низьку поживну цінність і сприяє перевантаженню калоріями.

Хоча випічка може бути смачною, вона мало корисна для харчування, має високу калорійність, а рафіновані вуглеводи сприяють різким стрибкам рівня цукру в крові.

Випічка на сніданок зовсім некорисна (фото: pixabay.com)

Гранола

В українців стала дуже популярна гранола на сніданок, бо в магазинах є великий вибір. Батончики з гранолою рідко готують із цільнозернових продуктів і складних вуглеводів, а це ті вуглеводи, які ви хочете перш за все вранці, якщо хочете зарядитися енергією надовго.

Зокрема, батончики граноли часто містять занадто багато доданого цукру та недостатню кількість білка, тому вони не забезпечать вас достатньою ситістю, щоб вважати її сніданком.

Тости з маргарином

У білому хлібі дуже мало користі, окрім швидкозасвоюваних вуглеводів, які можуть підвищити рівень цукру в крові. Додавання до нього маргарину додає транс-жири, які пов’язані з хворобами серця. У цьому сніданку бракує клітковини, білка та основних поживних речовин, що робить його поганим вибором для початку дня.

Сосиски

Згідно з дослідженням 2022 року, оброблене м’ясо, як-от сосиски для сніданку, містить багато насичених жирів і натрію, що може збільшити ризик хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, рак і деменція.

Солодкий йогурт

Замість того, щоб купувати підсолоджені йогурти, вибирайте грецький йогурт, який містить білок і клітковину.

Солодкий йогурт з додаванням фруктів, який активно рекламується, не найкращий вибір. Велика частина білка витісняється, щоб звільнити місце для великої кількості цукру, а білку там залишається мінімум.

Грінки з сиропом

В грінках, политих сиропом, дуже багато жиру та цукру та зовсім немає білків. Ця класична страва на сніданок зазвичай складається з білого хліба, змоченого в яйцях і молоці та обсмаженого на вершковому маслі або олії.

Поєднання рафінованих вуглеводів і цукру може призвести до стрибків рівня цукру в крові та забезпечують незначну поживну користь. Намагайтеся готувати таку страву якомога рідше.

Грінки містять дуже багато жиру (фото: freepik.com)

Млинці

У млинцях не вистачає білка та клітковини, які необхідні для того, щоб підтримувати вашу працездатність протягом дня. Крім того, це вже їжа з високим вмістом рафінованих вуглеводів. Коли ви починаєте поливати вершковим маслом і кленовим сиропом (більш рафінованими вуглеводами), млинці стають рекордсменами по некорисності.

Апельсиновий сік

Незважаючи на те, що соки позіціонуються як здоровий варіант, більшість продуктів з магазину мають високий вміст цукру та відсутність клітковини, яка міститься в цілих фруктах, що потенційно може призвести до стрибків рівня цукру в крові.

Вони наповнені цукром і не мають клітковини, яку містять цілі фрукти. Склянка апельсинового соку може містити стільки ж цукру, скільки кілька апельсинів.

Сендвічі з фаст-фуду

Бутерброди для сніданку швидкого харчування, подібні до тих, що зазвичай зустрічаються в мережах швидкого харчування, містять оброблене м’ясо, сир і яйця на рафінованому хлібі. Ця комбінація призводить до збільшення ваги та підвищеного ризику хронічних захворювань.

Сендвічі на сніданок містять мало поживних речовин і можуть сприяти підвищенню рівня холестерину та ризику серцевих захворювань

Печиво

Печиво практично позбавлене поживних речовин, які потрібні для здорового сніданку, включно з клітковиною.

Воно містить транс-жири або насичені жири, щоб надати їм пластівчастої текстури. Знайте, це дуже некорисно та шкодить здоров’ю вашого серця.