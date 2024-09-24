12 худших завтраков, которые любят украинцы

Какие завтраки самые плохие для здоровья, но их любят украинцы

Овсяная каша быстрого приготовления с высоким содержанием сахара

Многие упаковки овсяных хлопьев быстрого приготовления содержат тонны добавленного сахара, который может повысить уровень сахара в крови и вызвать падение энергии. Овес, как правило, является чрезвычайно питательным источником цельного зерна, отлично подходящего для завтрака, но некоторые овсяные хлопья быстрого приготовления содержат около 12 граммов сахара на порцию. Это очень много, ведь в других продуктах очень много добавленного сахара.

Зерновые завтраки с низким содержанием клетчатки

Даже если на коробке хлопьев указано, что они обогащены витаминами, у многих мало клетчатки и много сахара, поэтому они считаются нездоровой пищей для завтрака, с которой стоит начинать день.

Чрезмерно обработанные злаки с минимальным содержанием клетчатки не принесут вам никакой пользы, поскольку они с высоким содержанием сахара перевариваются очень быстро. Это приводит к скачку и дальнейшему падению уровня сахара в крови, то есть вы можете чувствовать себя разбитыми и сонными уже в 10 утра.

Свежая выпечка

Круасаны, выпечка из пекарни и подобные вкусности имеют высокое содержание сливочного масла, сахара и жира, что обеспечивает низкую питательную ценность и способствует перегрузке калориями.

Хотя выпечка может быть вкусной, она мало полезна для питания, имеет высокую калорийность, а рафинированные углеводы способствуют резким скачкам уровня сахара в крови.

Выпечка на завтрак совсем неполезна (фото: pixabay.com)

Гранола

У украинцев стала очень популярная гранола на завтрак, потому что в магазинах есть большой выбор. Батончики с гранолой редко готовят из цельнозерновых продуктов и сложных углеводов, а это углеводы, которые вы хотите прежде всего утром, если хотите зарядиться энергией надолго.

В частности, батончики гранолы часто содержат слишком много добавленного сахара и недостаточное количество белка, поэтому они не снабдят вас достаточной сытостью, чтобы считать ее завтраком.

Тосты с маргарином

В белом хлебе очень мало толку, кроме быстроусвояемых углеводов, которые могут повысить уровень сахара в крови. Добавление к нему маргарина добавляет трансжиры, связанные с болезнями сердца. В этом завтраке недостаточно клетчатки, белка и основных питательных веществ, что делает его плохим выбором для начала дня.

Сосиски

Согласно исследованию 2022 года, обработанное мясо, например сосиски для завтрака, содержит много насыщенных жиров и натрия, что может увеличить риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и деменция.

Сладкий йогурт

Вместо того чтобы покупать подслащенные йогурты, выбирайте греческий йогурт, содержащий белок и клетчатку.

Сладкий йогурт с добавлением активно рекламируемого фрукта не лучший выбор. Большая часть белка вытесняется, чтобы освободить место для большого количества сахара, а там остается минимум.

Гренки с сиропом

В гренках, политых сиропом, очень много жира и сахара и нет белков. Это классическое блюдо на завтрак обычно состоит из белого хлеба, смоченного в яйцах и молоке и обжаренного на сливочном масле или подсолнечном масле.

Сочетание рафинированных углеводов и сахара может привести к скачкам уровня сахара в крови и обеспечивают незначительную питательную пользу. Старайтесь готовить такое блюдо пореже.

В гренках очень много жира (фото: freepik.com)

Блинчики

В блинах не хватает белка и клетчатки, которые необходимы для того, чтобы поддерживать вашу работоспособность в течение дня. Кроме того, это уже еда с высоким содержанием рафинированных углеводов. Когда вы начинаете поливать сливочным маслом и кленовым сиропом (более рафинированными углеводами), блины становятся рекордсменами по бесполезности.

Апельсиновый сок

Несмотря на то, что соки позиционируются как здоровый вариант, большинство продуктов из магазина имеют высокое содержание сахара и отсутствие клетчатки, содержащейся в целых фруктах, что потенциально может привести к скачкам уровня сахара в крови.

Они наполнены сахаром и не имеют клетчатки, содержащей целые фрукты. Стакан апельсинового сока может содержать столько же сахара, сколько несколько апельсинов.

Сэндвичи из фаст-фуда

Бутерброды для завтрака быстрого питания, подобные обычно встречающимся в сетях быстрого питания, содержат обработанное мясо, сыр и яйца на рафинированном хлебе. Эта комбинация приводит к увеличению веса и повышенному риску хронических заболеваний.

Сэндвичи на завтрак содержат мало питательных веществ и могут способствовать повышению уровня холестерина и риску сердечных заболеваний

Печенье

Печенье практически лишено питательных веществ, необходимых для здорового завтрака, включая клетчатку.

Оно содержит транс-жиры или насыщенные жиры, чтобы придать им хлопьевидную текстуру. Знайте, это очень бесполезно и вредит здоровью вашего сердца.