12 місяців стійкості: як виглядає календар, для якого знялися українські військові (фото, відео)

Українські військові досить часто беруть участь в різних благодійних ініціативах, які допомагають їм зібрати кошти на необхідне озброєння. Цього разу ініціативою став календар.

Про ініціативу та її мету, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт благодійного фонду "1991".

В чому суть фотопроекту "Лють"

Українські військові стали справжніми супергероями, а деякі з них стали медійними. Саме через те, що захисників своєї Батьківщини народ знає в обличчя, благодійний фонд "1991" представляє календар "Лють", автором якого став Віталій Юрасов - відомий український фотограф, документаліст, який половину свого життя присвятив мистецтву фотографії. Позиціює себе як дослідник життя і війни.

До фотопроекту "Лють" долучилось 12 військових, а саме:

Богдан Кротевич (Тавр)

Вадим Ворошилов (Karaya)

Андрій Лімонтов (Людоїд)

Масі Найєм (Ганз)

Василь Гриценко (Чучупак)

Олександр Будько (Терен)

Гліб Стрижко (Зулу-2)

Асан Ісенаджиєв (Хасан)

Дмитро Гержан (Тритон)

Євгеній Громадський (Гром)

Микола Кущ (Фрост)

Роман Костенко (Гром).

Виходить, 12 військових і кожен з них символізує наступні 12 місяців стійкості та хоробрості.

"Лють" - це щоденне нагадування, що війна триває, і нам є на кого спертися в цій боротьбі. Сили Оборони України сьогодні є творцями майбутнього і віри в те, що завтра - буде. Попереду 366 днів люті. 366 днів для того, аби щоденними впевненими кроками допомагати Силам Оборони та наближати перемогу", - пишуть на офіційному сайті.

Портрети військових для календарю"Лють" (фото: calendar1991)

Мета створення календаря "Лють"

Також відомо, що всі донати за ці календарі будуть спрямовані на купівлю 500 FPV-дронів для 12 БрСпП "Азов" та 13 БрОП "Хартія" - це і є основна мета цієї ініціативи.

"Нам потрібно зібрати 7 500 000 грн до кінця лютого. 100% зібраних коштів буде спрямовано на придбання пташок. Це стало можливим завдяки тому, що наші благодійники покрили вартість друку календарів та зйомок, а друкарня надрукувала всі примірники за собівартістю", - розповідають організатори.

"Третій рік поспіль ми розпочинаємо відлік року з лютого. 24-го наше життя змінилося, а лютий перестав бути місяцем - він став викликом, вибором, емоцією. Ми стали лютими. Тож і відлік року, як і відлік календаря, тепер починається і завершується лютим", - кажуть автори проекту.