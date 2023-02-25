"Аврора мультимаркет" розпочала благодійний збір на дрони для ЗСУ через United24

Мережа мультимаркетів "Аврора" разом з ініційованою президентом України фандрейзинговою платформою United24 до річниці незламності оголосила масштабну благодійну кампанію "Шлях до Перемоги", яка триватиме з 22 лютого по 5 квітня 2023 року.

Як зазначають в компанії, "Шлях до Перемоги" долучається до збору на "Армію дронів", який проводить зараз зірка "Зоряних воєн", амбасадор United24 Марк Гемілл.

"У житті все не так, як у кіно. Не існує жодних супергероїв у плащах, лицарів-джедаїв, машин часу або чарівних паличок. Натомість є мільйони реальних людей, які протистоять справжньому злу. І вони потребують реальної підтримки. Ми можемо їм допомогти. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла над темрявою та робить кожного з нас трішечки супергероєм. Справжнім", - заявив Марк Гемілл, амбасадор United24, зірка "Зоряних воєн".

Також до благодійної акції долучились українські зірки Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF, які у рамках кампанії записали пісню "Шлях до Перемоги".

"За останній рік ми докорінно змінилися. Попри особистісні трансформації ми стали міцнішими, витривалішими, більш усвідомленими в тому, хто ми є і в чому наша унікальність. Ми навчилися жити під повітряні тривоги та пуски ракет, не втратили жаги до життя, ховаючись в укриттях, та знаємо ціну кожного нового дня. І аби ця ціна була меншою, разом з United24 та ТМ "Аврора" ми відкриваємо масштабний збір на "Армію дронів" для наших безстрашних воїнів. Долучайтеся! Бо в єднанні - наша сила, а значить, і Перемога!", - говорить співачка Оля Полякова.

Анна Трінчер зазначила, що для неї участь у таких кампаніях дуже важлива: "Це не перша спільна акція з "Авророю", і я дуже вдячна за цю пропозицію, адже впевнена, що наші зусилля підуть на благо нашій країні, допоможуть наблизити Перемогу. Я неодноразово чула про необхідність і важливість дронів на фронті, тому з радістю беру участь в акції та запрошую всіх українців долучитися до неї. Разом ми - рушійна сила, і у змозі допомогти нашим захисникам".

Щоб приєднатися до акції, потрібно купити товар на суму від 80 грн в мережі мультимаркетів "Аврора" та отримати благодійну фішку з героями коміксів всього за 2 грн. Гривня з кожної проданої фішки йтиме на покупку дронів.

Додатково фішки можна отримувати за придбання товарів брендів-партнерів або просто купувати на касі магазину за 10 грн. Для зберігання 30 колекційних фішок передбачені спеціальні стилізовані тубуси.

Особливість акції "Шлях до Перемоги" - два випуски патріотичних коміксів, кожен з яких коштуватиме 77 грн. Весь прибуток від продажу коміксів, фішок та тубусів буде перераховано через платформу United24. Також усі охочі можуть просто задонатити будь-яку суму на банку акції в Monobank.

"Вся команда "Аврори" щиро дякує клієнтам та генеральним партнерам - брендам "Videx" та "Panasonic" - за підтримку благодійних ініціатив. Маємо надію, що цього разу вдасться зібрати ще більше коштів на закупівлю дронів RQ-35 Heidrun. Це надважлива місія, адже розвідувальні безпілотники - очі нашої армії. Вони допомагають викривати підступні плани ворога та зберігати життя нашим захисникам. Кожна копійка з проданих фішок, тубусів та коміксів буде направлена на покупку дронів через платформу United24. За кожну гривню - відзвітуємо. Тож рухаймось разом до нашої спільної перемоги, адже це сьогодні ціль №1 для кожного українця", - говорить Роман Сівковський, директор з маркетингу мережі "Аврора".

Ідея проекту належить продюсерській компанії Art Nation Loyalty, яка об’єднала кращих художників та сценаристів у роботі над героїчними коміксами про опір українців у перші місяці російсько-української війни.

У 10 мальованих історіях висвітлені реальні події, які підтримували багатьох у складний час: про острів Зміїний, легендарного Привида Києва, фортецю "Азовсталь" та інші.

"Кампанії мають відповідати вимогам часу. Немає більшої мрії для українців, ніж Пперемога. У "Шляху до Перемоги" ми змогли об’єднати зусилля бізнесу, громадськості та публічних осіб - надзвичайно цінно. До того ж цей проєкт відкриє світу справжніх супергероїв сучасності, які поруч та щодня ведуть боротьбу на стороні світла. Ми цінуємо відкритість "Аврори" до нових ідей та постійну підтримку благодійних ініціатив", - зазначив генеральний продюсер Art Nation Loyalty Едуард Ахрамович.

"Сьогодні боротьба добра зі злом відбувається вже не на сторінках художніх творів, а в нашому повсякденному житті. Справжніми супергероями для мене стали наші захисники й захисниці. Завдяки їм Україна перетворилась на приклад нескореності, єдності та віри у перемогу добра. Благодійна кампанія "Шлях до Перемоги" - спосіб віддати шану героям, які борються за нашу незалежність", - поділився своїми думками стосовно благодійної акції POSITIFF.