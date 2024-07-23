12 місць оселі, де завжди забувають протерти пил

Верхня частина книжкової полиці

Це, як правило, місце поза увагою, а це означає, що там швидко накопичується пил.

Тож час від часу слід прибирати всі предмети з верхньої полиці, брати пилосос або вологу ганчірку з мікрофібри - і прибирати пил з поверхні.

Виступи віконних і дверних рам

Завдяки невеликим "поличкам" на рельєфі, на віконних і дверних виступах з часом може накопичуватися велика кількість пилу. Проте достатньо використати звичайну губку, щоб позбутися проблеми.

Віконні ролети

Віконні ролети, як і жалюзі, є чудовим способом контролювати кількість світла в приміщенні, але вони можуть швидко припадати пилом. Однак ганчірка з мікрофібри добре витирає пил з кожної планки жалюзі.

Стелі та стіни

Пил може осідати й на стінах, особливо, якщо вони мають рельєфність. Витирати пил зі стін радять зверху вниз за допомогою невикористаного пензлика або сухої ганчірки з мікрофібри.

Плінтуси

Оскільки плінтуси виступають зі стіни, вони дуже легко накопичують пил з часом. Щоб видалити пил, по них можна провести насадкою для пилососа або вологою ганчіркою - а після цього протерти їх сухою серветкою.

Лампочки

Міністерство енергетики США стверджує, що брудні лампочки дають на 30% менше світла, ніж чисті, тому регулярне чищення - це чудова звичка.

Щоб забезпечити безпеку, вимкніть електропостачання і дайте лампочці охолонути. Після цього обережно протріть її сухою ганчіркою.

Свічки

Свічки ставлять на відкритому просторі, що теж робить їх вразливими до накопичення пилу. Оскільки пил прилипає до воску, використання вологої ганчірки з мікрофібри або промити свічки під слабким струменем води - найкращий спосіб видалити пил, не пошкодивши при цьому форму свічки.

Вентиляційні отвори

Пил, шерсть домашніх тварин і хімічні речовини з часом накопичуються у вентиляційних отворах і каналах, що може призвести до зниження ефективності роботи кондиціонера - і викликати алергію.

Та очищення вентиляційних отворів за допомогою мікрофібри або пилососа з насадкою-щіткою принаймні раз на місяць допоможе приладу працювати справно.

Верхня частина кондиціонера

Занадто велике накопичення пилу на блоці кондиціонера іноді може вимагати професійної допомоги. Щоб уникнути цього, потрібно від'єднати блок від мережі та, за допомогою ганчірки з мікрофібри, видалити пил з верхньої частини блоку та решіток.

За необхідності обприскайте тканину універсальним мийним засобом для більш глибокого очищення.

Стельові вентилятори

Запилені стельові вентилятори можуть поширювати алергени по всій кімнаті, тому варто, вимкнувши прилад, обережно використовувати пилосос, щоб видалити пил.

Щоб уникнути вдихання пилу, радять використовувати маску для обличчя.

Верхня частина зливного бачка туалету

Підтримувати чистоту у ванній кімнаті і туалеті необхідно, і унітаз є важливим об'єктом у цьому. Якщо немає часу на повне прибирання туалету, можна, вдягнувши рукавички, використати серветки з дезінфекційним засобом, щоб протерти поверхні.

Верхня частина холодильника

Верхня частина холодильника - це та частина кухні, яку легко оминати увагою, а це означає те, що там швидко накопичується пил. Тож, прибираючи кухню, не забувайте вставати на табуретку, щоб видалити пил і бруд з усіх поверхонь.