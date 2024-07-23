12 мест дома, где всегда забывают протереть пыль

Верхняя часть книжной полки

Это, как правило, место без внимания, а это означает, что там быстро скапливается пыль.

Поэтому время от времени следует убирать все предметы с верхней полки, брать пылесос или влажную тряпку из микрофибры - и убирать пыль с поверхности.

Выступы оконных и дверных рам

Благодаря небольшим "полочкам" на рельефе, на оконных и дверных выступах со временем может накапливаться большое количество пыли. Однако достаточно использовать обычную губку, чтобы избавиться от проблемы.

Оконные роллеты

Оконные роллеты, как и жалюзи, являются отличным способом контролировать количество света в помещении, но они могут быстро пылиться. Однако тряпка из микрофибры хорошо вытирает пыль из каждой планки жалюзи.

Потолки и стены

Пыль может оседать и на стенах, особенно если они имеют рельефность. Вытирать пыль со стен советуют сверху вниз с помощью неиспользованной кисточки или сухой тряпки из микрофибры.

Плинтусы

Поскольку плинтусы выступают из стены, они очень легко накапливают пыль со временем. Чтобы удалить пыль, по ним можно провести насадкой для пылесоса или влажной тряпкой - а затем протереть их сухой салфеткой.

Лампочки

Министерство энергетики США утверждает, что грязные лампочки дают на 30% меньше света, чем чистые, поэтому регулярная чистка - это отличная привычка.

Чтобы обеспечить безопасность, выключите электроснабжение и дайте лампочке остыть. После этого осторожно протрите ее сухой тряпкой.

Свечи

Свечи ставят на открытом пространстве, что тоже делает их уязвимыми к накоплению пыли. Поскольку пыль прилипает к воску, использование влажной тряпки из микрофибры или промыть свечи под слабой струей воды - лучший способ удалить пыль, не повредив при этом форму свечи.

Вентиляционные отверстия

Пыль, шерсть домашних животных и химические вещества со временем накапливаются в вентиляционных отверстиях и каналах, что может привести к снижению эффективности работы кондиционера и вызвать аллергию.

Очистка вентиляционных отверстий с помощью микрофибры или пылесоса с насадкой-щеткой по крайней мере раз в месяц поможет прибору работать исправно.

Верхняя часть кондиционера

Слишком большое накопление пыли на блоке кондиционера иногда может потребовать профессиональной помощи. Чтобы избежать этого, необходимо отсоединить блок от сети и с помощью тряпки из микрофибры удалить пыль из верхней части блока и решеток.

При необходимости опрыскивайте ткань универсальным моющим средством для более глубокой очистки.

Потолочные вентиляторы

Пыльные потолочные вентиляторы могут распространять аллергены по всей комнате, поэтому следует, выключив прибор, осторожно использовать пылесос, чтобы удалить пыль.

Чтобы избежать вдыхания пыли, советуют использовать маску для лица.

Верхняя часть сливного бачка туалета

Поддерживать чистоту в ванной и туалете необходимо, и унитаз является важным объектом в этом. Если нет времени на полную уборку туалета, можно, надев перчатки, использовать салфетки с дезинфицирующим средством, чтобы протереть поверхности.

Верхняя часть холодильника

Верхняя часть холодильника - это та часть кухни, которую легко обходить вниманием, а это означает то, что там быстро накапливается пыль. Итак, убирая кухню, не забывайте вставать на табуретку, чтобы удалить пыль и грязь со всех поверхностей.