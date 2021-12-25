12-летний мальчик в Полтаве помог спасти рыбака, который провалился под лед (видео)

Инцидент произошел на водоеме недалеко от улицы Сельскохозяйственной. Школьник находился дома и увидел из окна барахтающегося в ставке мужчину.

"Только что рыбак на пруду провалился под лед и тонет, нужна ваша помощь", - сообщил на спецлинию "102" взволнованный Иван.

Экипаж экстренно прибыл на вызов. Там патрульные Андрей Бондарь и Алина Пашко бросились на помощь к рыбаку, которому другой неравнодушный полтавчанин уже бросил ветви, чтобы тот мог за них зацепиться и выбраться из ледяной воды на берег.

Так совместными усилиями замерзающего мужчину и удалось спасти. Правоохранители помогли ему добраться до служебного авто, снять мокрые вещи и закутали термоодеялом и курткой.

Также они вызвали карету "скорой", и прибывшие медики госпитализировали мужчину.

"Благодарим Ивана за своевременный вызов полиции, а патрульных за профессиональные и слаженные действия! Призываем граждан не выходить на тонкий лед, ведь это небезопасно для жизни!", - говорится в публикации.

Видео: в Полтаве спасли рыбака, который на пруду провалился под лед